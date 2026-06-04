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Hindi Newsबॉलीवुड‘मैं मां बनने वाली हूं...’ 34 साल की अदा शर्मा के वायरल VIDEO से हैरत में पड़े फैंस, इंटरनेट पर मच गई सनसनी, आखिर क्या है सच?

‘मैं मां बनने वाली हूं...’ 34 साल की अदा शर्मा के वायरल VIDEO से हैरत में पड़े फैंस, इंटरनेट पर मच गई सनसनी, आखिर क्या है सच?

Adah Sharma: अपनी फिल्मों और दमदार एक्टिंग से  तहलका मचाने वाली 34 साल की एक्ट्रेस अदा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी. वीडियो में एक्ट्रेस खुलासा कर रही हैं कि वे बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. उनके इस वीडियो ने उनके फैंस को भी हैरत में डाल दिया और हर कोई ये जानना चाहता है आखिर सच क्या है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:28 AM IST
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Adah Sharma Pregnancy Truth
Adah Sharma Pregnancy Truth

Adah Sharma Pregnancy Truth: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वे अक्सर अपनी पोस्ट से फैंस को हैरान करती रहती हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा शेयर कर दिया है, जिसे देखकर फैंस का सिर घूम गया है. एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया है कि वे बहुत जल्द मां बनने वाली हैं वो भी सौतेली मां. इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी मच गई. हर कोई ये जानने के लिए बेताब हो गया कि आखिर सच क्या है? क्या वो कोई नई फिल्म या सीरीज करने वाली हैं? 

अपने यूनिक और अतरंगी अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अदा शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था. अब सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. इस वीडियो में अदा ये कहती नजर आ रही हैं कि वे बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस के मुंह से अचानक ये बात सुनकर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स पूरी तरह हैरान रह गए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एक्ट्रेस ने खोला मां बनने का पूरा राज

वीडियो में जैसे ही सस्पेंस थोड़ा आगे बढ़ता है, अदा शर्मा खुद इस पूरी बात से पर्दा उठा देती हैं. वे मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘मैं मां बनने वाली हूं... एक सौतेली मां’. इसके तुरंत बाद वह कैमरे का रुख मोड़कर सामने बैठे एक कौवे और उसकी पार्टनर की तरफ कर देती हैं. अदा मुस्कुराते हुए बताती हैं कि इन दोनों कौवों के घर एक नन्हा मेहमान आया है, जिसकी वे अब सौतेली मां बन चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने हंसते हुए फैंस से वादा किया कि इस परिवार की आगे की सारी अपडेट वे ठीक एक हफ्ते बाद शेयर करेंगी.

‘मैं मां बनने वाली हूं...’ 34 साल की अदा शर्मा के वायरल VIDEO से हैरत में पड़े फैंस, इंटरनेट पर मच गई सनसनी, आखिर क्या है सच?

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़

अदा का ये मजेदार वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं. वीडियो पर फैंस के कमेंट्स देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. एक यूजर ने मजाक में लिखा, ‘जब बच्चे का जन्म हो तो समय जरूर बता देना, हमारे यहां के पंडित जी नक्षत्र देखकर नाम का पहला अक्षर निकाल देंगे’. वहीं, एक दूसरे यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, ‘आपको तो अभी से ही बच्चे के प्यारे-प्यारे नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए’. दिलचस्प बात ये है कि कुछ लोग तो बिना सोचे-समझे अभी से ही उन्हें बधाई देने में जुट गए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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साउथ से बॉलीवुड तक का सफर

अदा शर्मा ने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि साउथ की फिल्मों में भी काफी बेहतरीन काम किया. उन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं की कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेरा है और दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने साल 2008 में आई बेहतरीन हॉरर फिल्म ‘1920’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने इतनी दमदार एक्टिंग की थी कि हर कोई उनका कायल हो गया था. आज भी लोग इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को याद करते हैं.

इन बड़ी फिल्मों में आ चुकी हैं नजर

अपनी पहली फिल्म के बाद अदा ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया. वे सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की मशहूर फिल्म ‘हंसी तो फंसी’ में एक खास रोल में नजर आई थीं, जहां दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया. इसके बाद उन्होंने विद्युत जामवाल के साथ फिल्म ‘कमांडो 2’ और ‘कमांडो 3’ में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया. इन एक्शन फिल्मों में उनके खतरनाक स्टंट्स और दमदार सीन्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. फिलहाल सोशल मीडिया पर फैंस उनके नए वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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