Mother's Day: अमिताभ बच्चन ने कुछ इस अंदाज में किया मां को याद, संदेश पढ़ हो जाएंगे भावुक

नई दिल्ली: आज (10 मई) मातृ दिवस है यानी मदर्स डे (Mother's Day). इस मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो वीडियो शेयर किया है. इन वीडियो के जरिए उन्होंने जो मैसेज दिया है वह भावुक भरा है. उन्होंने मदर्स डे के साथ--साथ कोरोना पर भी मैसेज दिया. बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मदर्स डे के मैसेज को कोरोना से जोड़ा है.

T 3527 - Remember when you were unwell, and she nursed you back to health? This #MothersDay, let’s go back to those old days, and share our troubles with our loved ones. Corona se ladna hain, darna nahin hain! #IndiaFightsCorona #SetuMeraBodyguard @mygovindia pic.twitter.com/QYMAoWpZMe

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 9, 2020