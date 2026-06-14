Mouni Roy: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. पति सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा करने के महज कुछ हफ्तों बाद ही एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस पर खुलकर बात की है.
मौनी रॉय ने उन्हें निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है, जो इन दिनों उन्हें लेकर अजीब अफवाहें फैला रहे हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके बारे में फैलाई गई सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह 'गे' (लेस्बियन) हैं. इस खुलासे के बाद से ही उनके फैंस और सोशल मीडिया पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.
दरअसल, मौनी रॉय ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर मोनिका शर्मा से बातचीत के दौरान इस अफवाह पर चुप्पी तोड़ी. इस पर एक्ट्रेस ने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया, 'अरे, यही कि मैं गे हूं.' मौनी ने इसका जवाब काफी हल्के अंदाज में दिया और साफ किया कि वह ऐसी अटकलों को गंभीरता से नहीं लेतीं. पिछले कुछ समय से उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में है और सोशल मीडिया पर उनके रिश्तों और दोस्ती को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं.
एक्ट्रेस मौनी ने आगे बताया कि सूरज से अलग होने के बाद उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह शुक्रगुजार हैं कि उनके चाहने वाले उनके साथ थे. उन्होंने कहा, 'मैं खुद को काफी खुशकिस्मत मानती हूं कि मेरे साथ हमेशा मेरे दोस्त और परिवार वाले रहे, जो मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे.'
मौनी ने अपनी फीमेल फ्रेंड्स को स्पेशल क्रेडिट दिया और कहा, 'मुझे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड्स का अच्छा सपोर्ट मिला है. वे मेरे अच्छे, बुरे और मुश्किल समय में हमेशा साथ रही हैं. ऐसी महिलाओं का आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है. ऐसी महिलाएं, जो हमेशा आपको संभालती और आगे बढ़ाती हैं. मेरी गर्लफ्रेंड्स बेस्ट हैं. आजकल की लड़कियों को आर्थिक और भावनात्मक स्थिरता पर फोकस करना चाहिए. आपको आर्थिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए.'
वहीं, एक्ट्रेस ने युवा महिलाओं के लिए संदेश देते हुए कहा, 'उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहिए.' उनके मुताबिक, आत्मनिर्भरता सिर्फ करियर नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती से भी जुड़ी होती है. लोगों की राय और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं आती-जाती रहती हैं, लेकिन सबसे जरूरी खुद को समझना और अपने फैसलों पर भरोसा करना है. महिलाओं को एक-दूसरे के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए और अपनी पहचान किसी बाहरी धारणा से बिल्कुल तय नहीं करनी चाहिए.
बता दें कि मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार संग करीब 4 साल तक डेटिंग करने के बाद साल 2022 में शादी की थी, लेकिन साल 2026 में दोनों के रास्ते अलग हो गए. जैसे ही मौनी और सूरज ने एक जॉइंट इंस्टाग्राम स्टेटमेंट जारी कर अपने अलग होने की घोषणा की, वैसे ही इंटरनेट पर उनके अलग होने की वजहों को लेकर अलग-अलग कयास लगने लगे और अटकलें तेज हो गईं.