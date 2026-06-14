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'लोग कहते हैं मैं गे हूं...', तलाक लेते ही उड़ी अफवाहें, लेस्बियन होने की खबरों पर मौनी रॉय ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

Mouni Roy: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जिसका हसीना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:40 AM IST
'लोग कहते हैं मैं गे हूं...', तलाक लेते ही उड़ी अफवाहें, लेस्बियन होने की खबरों पर मौनी रॉय ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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