फराह खान रह गईं हैरान! मौनी रॉय ने बताया कैसे मिला था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 'कृष्णा' का रोल

मौनी रॉय आज टीवी और बॉलीवुड का जाना-पहचाना नाम हैं. खासकर एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल 'नागिन' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौनी का एक्टिंग करियर किसी लंबी प्लानिंग या फिल्मी दुनिया में रिश्तों की वजह से शुरू नहीं हुआ था? उनकी कहानी तो कुछ ऐसी है, जैसे किसी फिल्म का सीन. मौनी ने हाल ही में फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ रही थीं, तभी एक अचानक हुई मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. मौनी उस समय दिल्ली में थीं और एक्टिंग को लेकर उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन यही उनका करियर बन जाएगा.