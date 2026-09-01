फराह खान रह गईं हैरान! मौनी रॉय ने बताया कैसे मिला था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 'कृष्णा' का रोल

मौनी रॉय आज टीवी और बॉलीवुड का जाना-पहचाना नाम हैं. खासकर एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल 'नागिन' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौनी का एक्टिंग करियर किसी लंबी प्लानिंग या फिल्मी दुनिया में रिश्तों की वजह से शुरू नहीं हुआ था? उनकी कहानी तो कुछ ऐसी है, जैसे किसी फिल्म का सीन. मौनी ने हाल ही में फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ रही थीं, तभी एक अचानक हुई मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. मौनी उस समय दिल्ली में थीं और एक्टिंग को लेकर उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन यही उनका करियर बन जाएगा.
फराह खान से बातचीत में मौनी ने बताया कि वो दिल्ली के मिरांडा हाउस से इंग्लिश ऑनर्स कर रही थीं और इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. जब फराह ने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें पहला टीवी रोल कैसे मिला, तो मौनी ने जो किस्सा सुनाया, उसे सुनकर फराह भी हैरान रह गईं.
मौनी ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर टहल रही थीं. तभी एकता कपूर की टीम के किसी मेंबर ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास आकर कंधे पर हाथ रखा. इसके बाद उनसे एक्टिंग के लिए पूछा गया. मौनी के मुताबिक, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि सच में उनके साथ ऐसा ही हुआ था?. मौनी ने बताया कि उनका पहला टीवी रोल एकता कपूर के मशहूर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में था. इसमें उन्होंने स्मृति ईरानी के किरदार की परपोती का रोल निभाया था.
फराह ने जब इस किस्से पर मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसी कहानियां तो हम सिर्फ सुनते आए हैं कि किसी को कैफे में बैठे-बैठे देखकर रोल मिल गया, तो मौनी हंस पड़ीं. उन्होंने कहा कि उनके साथ सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था. हालांकि उस समय मौनी ने मुंबई आकर हमेशा के लिए एक्टिंग करने का कोई फैसला नहीं किया था. वो इसे बस कुछ महीनों के एक्सपीरियंस के तौर पर देख रही थीं.
मौनी ने बताया कि जब वो मुंबई आईं, तब उनका इरादा यहां लंबा करियर बनाने का नहीं था. उस दौरान वो इंडियन नुक्कड़ नाटकों से भी जुड़ी हुई थीं और उन्होंने सोचा था कि गर्मियों की छुट्टियों में मुंबई आकर तीन-चार महीने काम करेंगी और फिर वापस दिल्ली लौट जाएंगी. लेकिन मुंबई ने शायद मौनी के लिए कुछ और ही सोच रखा था. उन्हें ये शहर इतना पसंद आया कि वो यहीं की होकर रह गईं. इसके बाद उन्होंने टीवी पर लगातार काम किया और 'नागिन' ने तो उनके करियर को ऐसी उड़ान दी कि मौनी की गिनती टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में होने लगी. टीवी के बाद उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी पहचान बनाई.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, मौनी हाल में वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं. इसके अलावा वो वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' और 2025 में आई फिल्म 'द भूतनी' का भी हिस्सा रही हैं. हालांकि इन दिनों उनके काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही. मई में मौनी और बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार ने चार साल की शादी के बाद अलग होने की अनाउंसमेंट की. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है और इस निजी मामले को शांति और सम्मान के साथ सुलझाने के लिए समय ले रहे हैं.