'शाहिद' ने बॉलीवुड को दिया था नया कलाकार, हंसल मेहता ने बताई बेहद रोमांचक कहानी
'शाहिद' ने बॉलीवुड को दिया था नया कलाकार, हंसल मेहता ने बताई बेहद रोमांचक कहानी

Hansal Mehta: हंसल मेहता ने लिखा, यह एक पोस्टर हमने इसलिए बनाया था ताकि हम अपने निर्माता सुनील बोहरा को यह समझा सकें कि एफटीआईआई से पास आउट यह लड़का ही शाहिद आजमी का किरदार निभाने के लिए सही है. फिल्म का यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि कई लोगों के अनुसार एक मुस्लिम शीर्षक व्यावसायिक रूप से उपयुक्त नहीं था.

'शाहिद' ने बॉलीवुड को दिया था नया कलाकार, हंसल मेहता ने बताई बेहद रोमांचक कहानी

Rajkumar Rao: एक्टर राजकुमार राव को फिल्म 'शाहिद' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. फिल्म के लिए आज भी उन्हें खूब सराहा जाता है. फिल्म वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी की कहानी कहती है. फिल्म में मोहम्मद जीशान अय्यूब, प्रभलीन संधू और बलजिंदर कौर भी अहम भूमिकाओं में हैं. हंसल मेहता ने इसे डायरेक्ट किया था. राजकुमार राव को बतौर एक्टर लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा था, इसकी पूरी कहानी उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताई है.

हंसल मेहता ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर 
दरअसल, रविवार को राजकुमार राव के जन्मदिन पर हंसल मेहता ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया. इसके बाद बताया कि कैसे नए एक्टर को कास्ट करने के लिए उन्होंने निर्माताओं को मनाया था. हंसल मेहता ने लिखा, यह एक पोस्टर हमने इसलिए बनाया था ताकि हम अपने निर्माता सुनील बोहरा को यह समझा सकें कि एफटीआईआई से पास आउट यह लड़का ही शाहिद आजमी का किरदार निभाने के लिए सही है. फिल्म का यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि कई लोगों के अनुसार एक मुस्लिम शीर्षक व्यावसायिक रूप से उपयुक्त नहीं था. शुरुआत में जो टीम के साथ थे उनमें से कई लोगों ने फिल्म छोड़ दी, लेकिन जिन कुछ लोगों ने इस पर अपना विश्वास बनाए रखा, उनमें राजकुमार राव भी हैं, जिन्होंने 11 महीने से अधिक का समय इस फिल्म को दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'उस दिन से ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती'
हंसल ने आगे बताया कि उस दिन से ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और आज राजकुमार राव उनके लिए फैमिली मेंबर की तरह हैं. हंसल मेहता ने आगे कहा कि उसी दिन एक एक्टर का जन्म हुआ था, जिनका आज जन्मदिन है. इस फिल्म को समीर गौतम सिंह ने लिखा था. अनुराग कश्यप और सुनील बोहरा ने रॉनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ मिलकर यूटीवी स्पॉटबॉय बैनर तले ‘शाहिद’ को बनाया था. फिल्म में जीशान अय्यूब ने शाहिद यानी राजकुमार राव के दोस्त का रोल प्ले किया था. यह हंसल मेहता की बेस्ट फिल्मों में से एक है.

