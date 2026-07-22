OTT This Week: 22 से 26 जुलाई तक, ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्में और सीरीज

OTT This Week: ओटीटी पर हर हफ्ते नई फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होती है. 22 जुलाई से कई रोमांस, कॉमेडी और दमदार एक्शन देखने को मिलेगा. प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार पर आप नई फिल्म और सीरीज देख सकते हैं. आइए देखते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर कौन सी सीरिज और फिल्म रिलीज होगी.
के.के मेनन सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. फिल्म की कहानी स्कूल प्रिंसिपल की है जो कि अपने छोटे से स्कूल को शहर के अच्छे स्कूल में शामिल करने का सपना देखता है. इस सीरीज में स्कूल की मुश्किलें और बच्चों की पढ़ाई को दिखाया जाएगा.सीरीज 24 जुलाई को रिलीज होगी.
विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टारर रोमांटिक सीरीज 24 जुलाई को रिलीज होगी. ये सीरीज प्यार और दोस्ती इसके अलावा लाइफ में दूसरी बार प्यार मिलने के एहसास के बारे में है. अगर आपको हल्की-फुल्की कहानी पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर 72 आवर्स रिलीज होगी. 24 जुलाई की रिलीज केविन हार्ट स्टारर कॉमेडी फिल्म आपके तनाव को थोड़े समय के लिए कम कर सकती है. फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक गलत ग्रुप चैट की वजह से बैचलर पार्टी में चला जाता है, वहां से उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ जाता है.
23 जुलाई को रैनसम कैन्यन सीजन 2 रिलीज होगा. रैनसम कैन्यन में रिश्तों की उलझन, फैमिली ड्रामा और कई नए राज देखने को मिलेंगे. अगर आपका इस हफ्ते बाहर जाने का प्लान नहीं है तो आप कॉफी पीते हुए बारिश के मौसम में रैनसम कैन्यन सीजन 2 देख सकते हैं.
24 जुलाई को स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी. अगर आपको द बिग बैंग थ्योरी पसंद आई थी, तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आ सकती है. कॉमेडी और साइंस फिक्शन की शानदार कहानी को आप इस हफ्ते देख सकते हैं.
स्टार ट्रेक: स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स सीजन 4 भी 24 जुलाई को रिलीज होगी. इस सीजन में साइंस फिक्शन और स्पेस मिशन के एडवेंचर के साथ वापस लौट रहा है. अगर आपको साइंस फिक्शन पसंद है तो आप स्टार ट्रेक: स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स सीजन 4 को देख सकते हैं.