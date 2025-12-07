‘मुझे लगा करियर खत्म हो गया...’ हिट डेब्यू के बाद आमिर खान ने लगा दी थी फ्लॉप फिल्मों की लाइन, बोले- ‘घर जाकर मैं रोता था...’

Aamir Khan On His Early Struggles: हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और उनकी पहली लीड होरी फिल्म थी 1988 में आई ‘कयामत से कयामत तक’, जो सुपरहिट हुई थी. हालांकि, इसके बाद उनके करियर में एक बड़ा डाउनफॉल आया, जिसकी यादें आज भी उनके जहन में ताजा हैं. हाल ही में उन्होंने उस दौर के मुश्किल समय को फिर से याद करते हुए बताया जब वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या करना है.

इस दौर में उन्होंने कई गलत फैसले लिए और क्रिएटिव बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे लगभग फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की सोचने लगे थे. हाल ही में एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ‘कयामत से कयामत तक’ की सक्सेस के बाद उनकी जिंदगी अचानक बदल गई और उसी ने उनकी सोचने का तरीका भी बदल दिया. आमिर ने बताया कि ‘कयामत से कयामत तक’ हिट होने के बाद वे रातोंरात स्टार बन गए. लोग उन्हें हर जगह पहचानने लगे, लेकिन जिन निर्देशकों के साथ वे काम करना चाहते थे, उनसे उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला.

आमिर ने लगा दी थी फ्लॉप फिल्मों की लाइन

आमिर ने सोचा कि जब बाकी कलाकार 30-40 फिल्में करते हैं, तो वे अगर 8-10 फिल्में भी कर लें तो ठीक है. लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि ये सोच उनके लिए भारी पड़ने वाली है. आमिर ने बताया कि कई फिल्मों की शूटिंग एक साथ करना उनके लिए बड़ी गलती साबित हुई. उन्होंने बताया कि उन्हें तभी एहसास हुआ कि वे एक समय में सिर्फ एक ही फिल्म पर फोकस कर सकते हैं. इसके बाद जो फिल्में उन्होंने जल्दीबाजी में साइन की थीं, वे एक-एक करके फ्लॉप होती चली गईं. एक फ्लॉप हुई, दूसरी फ्लॉप हुई, तीसरी फ्लॉप हुई और उन्हें ‘वन फिल्म वंडर’ भी कहा जाने लगा.

खत्म हो सकता था उसका करियर

ये सब उनके लिए काफी दर्दनाक था. उन्होंने साफ कहा कि उनके और उन निर्देशकों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती थी, जिनके साथ वे अचानक जुड़ गए थे. घर लौटकर कई बार वे रोते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी फिल्में भी अच्छी नहीं हैं और इनकी वजह से उनका करियर खत्म भी हो सकता है. तभी उन्होंने खुद से वादा किया कि वे आगे कभी अपने काम के साथ समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने तय किया कि किसी फिल्म में हाथ तभी डालेंगे जब स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों मजबूत होंगे.

आमिर खान की हिट फिल्मों की लिस्ट

इसके बाद उनके करियर ने धीरे-धीरे सही दिशा पकड़ी. 1990 की फिल्म ‘दिल’ के साथ उन्होंने दोबारा अपनी पकड़ मजबूत की. 90 के दशक में ‘राजा हिंदुस्तानी’ और ‘सरफरोश’ जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार की लाइन में खड़ा कर दिया. आगे जाकर ‘गजनी’, ‘थ्री इडियट्स’, ‘पीके’ और ‘दंगल’ ने उनकी पहचान को और बड़ा बनाया. खास बात ये है कि ‘दंगल’ आज भी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मानी जाती है. आमिर की नई फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ ने भी दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.