बहादुर हैं रानी मुखर्जी...; ब्रेस्ट पंपिंग सीन पर बोली मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की डायरेक्टर
Advertisement
trendingNow12871665
Hindi Newsबॉलीवुड

बहादुर हैं रानी मुखर्जी...; ब्रेस्ट पंपिंग सीन पर बोली मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की डायरेक्टर

हाल ही में एक इंटरव्यू में आशिमा छिब्बर ने फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में रानी मुखर्जी के ब्रेस्ट पंपिंग सीन के बारे में खुलकर बात की. फिल्म निर्माता ने अभिनेत्री को 'बहादुर' बताया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहादुर हैं रानी मुखर्जी...; ब्रेस्ट पंपिंग सीन पर बोली मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की डायरेक्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने हाल ही में 'मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीता. आशिमा छिब्बर द्वारा निर्देशित यह फिल्म नॉर्वे में रहने वाली एक मां की कहानी है, जिसके बच्चों को देश की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ले जाती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म निर्देशक आशिमा ने 2023 में आने वाली इस फिल्म में रानी के ब्रेस्ट पंपिंग सीन के बारे में खुलकर बात की. 

क्या बोलीं मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की डायरेक्टर?
 
न्यूज़18 को दिए एक इंटरव्यू में आशिमा कहती हैं, 'रानी बहुत बहादुर थीं. उन्होंने ब्रेस्ट-पंपिंग वाला सीन करने और उसे पैकेट में डालने के लिए हामी भारी. मुझे यकीन नहीं था कि उन्हें ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. मुझे लगा कि शायद मुझे पूछना भी नहीं चाहिए. लेकिन मैंने उनसे एक बार पूछा. मैंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है. ये एक सबटेक्स्ट है जो दिखाता है कि बच्चा कितना दूर है. इसपर रानी कहती हैं, 'हां, हम ये कर रहे हैं. बस मुझे बताइए कि क्या करना है.'

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद रानी मुखर्जी का बयान

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को 30 साल के करियर में रानी को पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. इसकी अनाउंसमेंट के बाद रानी ने खुद को लकी बताया और अपने फैंस को धन्यवाद कहा है.'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे'में अपनी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूं, यह मेरे 30 साल के करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है. एक एक्टर के रूप में, मैं भाग्यशाली रही हूं कि मेरे करियर में बेहतरीन फिल्में शामिल हैं और मुझे उनके लिए बहुत प्यार मिला है. मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मेरे काम को सम्मानित करने के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूं. मैं इस पल को फिल्म की पूरी टीम मेरे निर्माता निखिल आडवाणी, मोनिशा और मधु, मेरी निर्देशक आशिमा छिब्बर और सभी लगों के साथ शेयर करना चाहती हूं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Actress Rani Mukerjee

Trending news

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
;