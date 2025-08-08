बहादुर हैं रानी मुखर्जी...; ब्रेस्ट पंपिंग सीन पर बोली मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की डायरेक्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने हाल ही में 'मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीता. आशिमा छिब्बर द्वारा निर्देशित यह फिल्म नॉर्वे में रहने वाली एक मां की कहानी है, जिसके बच्चों को देश की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ले जाती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म निर्देशक आशिमा ने 2023 में आने वाली इस फिल्म में रानी के ब्रेस्ट पंपिंग सीन के बारे में खुलकर बात की.

क्या बोलीं मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की डायरेक्टर?



न्यूज़18 को दिए एक इंटरव्यू में आशिमा कहती हैं, 'रानी बहुत बहादुर थीं. उन्होंने ब्रेस्ट-पंपिंग वाला सीन करने और उसे पैकेट में डालने के लिए हामी भारी. मुझे यकीन नहीं था कि उन्हें ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. मुझे लगा कि शायद मुझे पूछना भी नहीं चाहिए. लेकिन मैंने उनसे एक बार पूछा. मैंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है. ये एक सबटेक्स्ट है जो दिखाता है कि बच्चा कितना दूर है. इसपर रानी कहती हैं, 'हां, हम ये कर रहे हैं. बस मुझे बताइए कि क्या करना है.'

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद रानी मुखर्जी का बयान

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को 30 साल के करियर में रानी को पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. इसकी अनाउंसमेंट के बाद रानी ने खुद को लकी बताया और अपने फैंस को धन्यवाद कहा है.'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे'में अपनी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूं, यह मेरे 30 साल के करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है. एक एक्टर के रूप में, मैं भाग्यशाली रही हूं कि मेरे करियर में बेहतरीन फिल्में शामिल हैं और मुझे उनके लिए बहुत प्यार मिला है. मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मेरे काम को सम्मानित करने के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूं. मैं इस पल को फिल्म की पूरी टीम मेरे निर्माता निखिल आडवाणी, मोनिशा और मधु, मेरी निर्देशक आशिमा छिब्बर और सभी लगों के साथ शेयर करना चाहती हूं.