Advertisement
trendingNow13107418
Hindi Newsबॉलीवुड14 फरवरी को धनुष संग सात फेरे लेंगी मृणाल ठाकुर? एक्ट्रेस ने खुद बताया सच

14 फरवरी को धनुष संग सात फेरे लेंगी मृणाल ठाकुर? एक्ट्रेस ने खुद बताया सच

Mrunal Thakur on Wedding Rumours With Dhanush: मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी की अफवाह काफी समय से चर्चा में है. अब मृणाल ने खुद इन खबरो पर अपना रिएक्शन दिया है. मृणाल ने सच बता ही दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 फरवरी को धनुष संग सात फेरे लेंगी मृणाल ठाकुर? एक्ट्रेस ने खुद बताया सच

Mrunal Thakur on Wedding Rumours With Dhanush: बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, खबर थी कि एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर साउथ सुपरस्टार धनुष को डेट कर रही हैं. वहीं, एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि दोनों 14 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अब मृणाल ठाकुर ने इस बारे में चुप्पी तोड़ दी है. एक्ट्रेस ने ऐसी बात कह दी है कि लोग दंग रह गए हैं. 

ये भी पढ़ें: आहट नहीं, ये था दूरदर्शन का पहला हॉरर शो...घड़ी में 11 बजते ही कांप उठता था पूरा घर, किले में भटकती थी आत्मा; IMDb रेटिंग भी है 8.9

मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी की अफवाहें इंटरनेट पर तेजी से फैल गई थीं. एक वायरल एआई वीडियो में दोनों को पारंपरिक दुल्हन-दूल्हे के लिबास में दिखाया गया था, जिसमें अजित कुमार, त्रिशा, अनिरुद्ध रविचंदर जैसे लोग मेहमान के रूप में नजर आ रहे थे. लेकिन नेटिजंस ने जल्दी ही पकड़ लिया कि यह पूरी तरह से एआई से बना फेक वीडियो है. अब मृणाल ने एक मीडिया इंटरव्यू में इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Galatta Plus से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं? नहीं. मुझे नहीं पता ये अफवाह किसने शुरू की. मुझे लगता है 14 फरवरी अब अप्रैल फूल्स डे बन गया है. सबसे पहले तो मुझे कोट किया जा रहा है, मैंने कुछ कहा ही नहीं. ये एक डरावना स्पेस है अभी.'

ये भी पढ़ें: 26 साल पुरानी वो फिल्म...2 करोड़ के बजट की बंपर कमाई, 3 गानें तो आज हैं चार्टबस्टर; आज भी आशिकों के दिलों में बसती है ये मूवी

मृणाल और धनुष के रिलेशनशिप की अफवाहें काफी समय से चल रही हैं, लेकिन मृणाल ने पहले भी इसे गलत बताया था. वहीं धनुष ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है. बता दें कि मृणाल की अगली फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं. मूवी में एक्ट्रेस, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ हैं. इसके बाद मृणाल अदिवि शेष की डकैत में नजर आएंगी, जो अप्रैल 2026 में रिलीज होगी. मृणाल की इस मूवी को देखने के लिए लोग बेताब हैं. ये मूवी पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी हालांकि मेकर्स ने इसकी रिलीज को आगे बढ़ा दिया. बताया जा रहा है कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक की वजह से डकैत के मेकर्स ने ऐसा किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress mrunal thakur

Trending news

ऑपरेशन प्रहार-2 बड़े पैमाने पर सफल, 72 घंटों में 3260 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
Punjab news
ऑपरेशन प्रहार-2 बड़े पैमाने पर सफल, 72 घंटों में 3260 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? किस दल को देंगे सपोर्ट
Humayun Kabir
BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? किस दल को देंगे सपोर्ट
अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी IAF
IAF
अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी IAF
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया