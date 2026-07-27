9 साल छोटे क्रिकेटर के साथ जुड़ा एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का नाम, साथ में डेट पर निकला कपल! Video Viral

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उनका नाम टीम इंडिया के यंग ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद फैंस उनके रिलेशनशिप को लेकर तरह-तरह के अटकलें लगाना शुरू कर दिया है. हालांकि, अब तक मृणाल और न ही यशस्वी की ओर से इन रूमर्स को लेकर कोई रिएक्शन आया है. ऐसे में फिलहाल इस खबर पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मृणाल ठाकुर मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित बूजी कैफे में नजर आती हैं. कुछ देर बाद उसी कैफे से यशस्वी जायसवाल बाहर निकलते दिखाई देते हैं. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों के डेटिंग रूमर्स ने जोर पकड़ लिया.
Yashasvi Jaiswal dating Mrunal Thakur? pic.twitter.com/dnr4FNSaEc
— Wickets Hitting (@offpacedelivery) July 26, 2026
इस वीडियो को देखते ही कई यूजर्स का कहना है कि दोनों साथ में डेट पर गए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ एक ही जगह दिख जाने से किसी रिश्ते की कन्फर्मेंशन नहीं हो जाती है. फिलहाल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं. वहीं यशस्वी जायसवाल इन दिनों क्रिकेट से छोटे से ब्रेक पर हैं. वो हाल ही में भारत-अफगानिस्तान वनडे सीरीज का हिस्सा रहे थे और अब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की तैयारी कर रहे हैं.
दूसरी ओर, मृणाल ठाकुर अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का उनका सफर काफी शानदार रहा है और आज उनकी गिनती इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस में होती है. ऐसे में दोनों का एक साथ नजर आना सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया है. लेकिन अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है.
वैसे ये पहली बार नहीं है जब मृणाल ठाकुर का नाम किसी स्टार के साथ जोड़ा गया हो. इससे पहले भी उनका नाम साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ डेटिंग रूमर्स में आ चुका है. उस समय सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ तस्वीरें और मुलाकातों को लेकर काफी खबरें वायरल हुई. वहीं उस इंटरनेट पर एक एआई जनरेटेड फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों की शादी की तस्वीर थी. उस फोटो में साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे भी दिखाई दे रहे थे.
हालांकि, बाद में इन खबरों को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई और न ही मृणाल या धनुष ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान दिया. धीरे-धीरे वो मामला भी सिर्फ अफवाह बनकर रह गया.
अब एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ वायरल वीडियो ने मृणाल ठाकुर की लव लाइफ को लेकर नई बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर कोई दोनों को नया सेलिब्रिटी कपल बता रहा है तो कोई इन खबरों को महज अफवाह मान रहा है.फिलहाल सच क्या है, इसका जवाब सिर्फ मृणाल ठाकुर और यशस्वी जायसवाल ही दे सकते हैं. जब तक दोनों में से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, तब तक इन डेटिंग रूमर्स को सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.