Add Zee Business As A Preferred Source
App

9 साल छोटे क्रिकेटर के साथ जुड़ा एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का नाम, साथ में डेट पर निकला कपल! Video Viral

Mrunal Thakur Dating Rumours : बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एक बार फिर से खबरों में छाई हुई हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई अपकमिंग फिल्म या फोटोशूट नहीं, बल्कि डेटिंग की खबरें से सोशल मीडिया पर हलचल बनाए हुए हैं. साउथ एक्टर धनुष के बाद, एक्ट्रेस का नाम अब खुद से 9 साल क्रिकेटर के साथ जोड़ा जा रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:30 PM IST
9 साल छोटे क्रिकेटर के साथ जुड़ा एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का नाम, साथ में डेट पर निकला कपल! Video Viral

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं स्ट्रीट फाइटर, AC एक्टिविस्ट नहीं', संसद में ऐसा क्यों बोले धर्मेंद्र प्रधान
Dharmendra Pradhan39 min ago
2
bhupesh baghel news40 min ago
3
Ram Charan43 min ago
4
Mom 244 min ago
5
DRDO Recruitment 202644 min ago