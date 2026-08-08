10 साल छोटे क्रिकेटर को डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर? यशस्वी जायसवाल संग अपने रिश्ते की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

बीत कई दिनों से मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जैसवाल के अफेयर की खबरें आ रही हैं. फैंस तब हैरान हुए जब पता चला कि 34 साल की मृणाल से यशस्वी 10 साल छोटे हैं. कई सोशल मीडिया पेज पर ये खबर वायरल हो रही थी, लेकिन अब इस पर मृणाल का रिएक्शन आ गया है.
अब मृणाल ठाकुर ने उन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है, जिनमें कहा जा रहा था कि वह क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं. मृणाल ने यशस्वी के साथ अपनी क्लिप के कमेंट में लिखा, 'भाई आराम से... मुझे एक साथ कहां दिखाओ? कैसे यार, आप लोग इतने पढ़े-लिखे लोग ऐसे अफवाओ को सच मानने लगते हैं?' उन्होंने आगे लिखा कहा, 'देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है. जेन जेड से कुछ सीखिए और सही मुद्दों पर वीडियो बनाइए और ज्यादा व्यूज मिलेंगे.'
बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मृणाल ठाकुर मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित बूजी कैफे में नजर आई थी. कुछ देर बाद उसी कैफे से यशस्वी जायसवाल बाहर निकलते दिखाई दिए. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों के डेटिंग रूमर्स ने जोर पकड़ लिया. इस वीडियो को देखते ही कई यूजर्स का कहना है कि दोनों साथ में डेट पर गए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ एक ही जगह दिख जाने से किसी रिश्ते की कन्फर्मेंशन नहीं हो जाती है. फिलहाल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं. वहीं यशस्वी जायसवाल इन दिनों क्रिकेट से छोटे से ब्रेक पर हैं. वो हाल ही में भारत-अफगानिस्तान वनडे सीरीज का हिस्सा रहे थे और अब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की तैयारी कर रहे हैं.
दूसरी ओर, मृणाल ठाकुर अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का उनका सफर काफी शानदार रहा है और आज उनकी गिनती इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस में होती है. ऐसे में दोनों का एक साथ नजर आना सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया है. लेकिन अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है.
वैसे ये पहली बार नहीं है जब मृणाल ठाकुर का नाम किसी स्टार के साथ जोड़ा गया हो. इससे पहले भी उनका नाम साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ डेटिंग रूमर्स में आ चुका है. उस समय सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ तस्वीरें और मुलाकातों को लेकर काफी खबरें वायरल हुई. वहीं उस इंटरनेट पर एक एआई जनरेटेड फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों की शादी की तस्वीर थी. उस फोटो में साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे भी दिखाई दे रहे थे.