धनुष के साथ शादी की खबरों की बीच वायरल हुआ मृणाल ठाकुर का पोस्ट, जो खींच रहा लोगों का ध्यान, लिखा- ‘खुद से जुड़ी...’

Mrunal Thakur Post: मृणाल ठाकुर और धनुष के रिश्ते और शादी की खबरों के बीच एक्ट्रेस का नया सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. 2026 वैलेंटाइन डे पर दोनों की शादी खबरें सामने आने के बाद सूत्रों ने इन्हें अफवाहें बताया. अब एक्ट्रेस का नया पोस्ट लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

Jan 18, 2026, 06:24 AM IST
धनुष के साथ शादी की खबरों की बीच वायरल हुआ मृणाल ठाकुर का पोस्ट

Mrunal Thakur Shares First Post: टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री का सफर तय करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर साउथ सुपरस्टार धुनष के साथ अपने रिश्तों और शादी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं. हालांकि, सूत्रों ने इन तमाम खबरों को सिर्फ अफवाहें बताया. इसी बीच मृणाल का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. शनिवार को मृणाल ने एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया, जिसमें वे नाव पर खड़ी नजर आ रही हैं. 

समुद्र की हवा और सुनहरी धूप के बीच खुले बाल और मुस्कान के साथ मृणाल काफी सुकून और कॉन्फिडेंस से भरी दिखीं. इस वीडियो के साथ मृणाल ने कैप्शन लिखा, ‘खुद से जुड़ी हुई, चेहरे पर चमक और हर हाल में मजबूत!’. बीते कुछ दिनों से मृणाल और धनुष को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं. उनका ये पोस्ट ऐसे वक्त आया है, जब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं, जिनको अफवाहें बताया जा रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalthakur)

मृणाल-धुनष की शादी की उड़ी अफवाहें 

दरअसल, एक दिन पहले ही कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मृणाल और धनुष 14 फरवरी 2026 यानी वैलेंटाइन डे पर शादी करने वाले हैं. शादी की एक तय तारीख सामने आते ही मनोरंजन जगत में हलचल मच गई. सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट पोर्टल्स तक इस खबर पर चर्चा होने लगी. हालांकि, इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत या ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, जिसके बाद उनसे जुड़े सूत्र ने बताया, ‘मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं’. 

6 मिनट 26 सेकंड का वो दर्दभरा गाना, जो दिल टूटे आशिकों का बना सहारा, 43 साल बाद भी तन्हाई में सुनकर भर आती हैं आंखें

सूत्रों ने बताया झूठी है खबर  

सूत्र ने बताया, ‘ये सिर्फ एक अफवाह है, जो हवा की तरह फैल गई है’. सूत्र ने ये भी कहा कि मृणाल की फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आएंगे, फरवरी के आसपास रिलीज होने वाली है. सूत्र ने आगे कहा, ‘जब फरवरी में उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो इतनी नजदीकी तारीख पर शादी करना समझ से बाहर है’. इसके अलावा मार्च में मृणाल की एक तेलुगु फिल्म भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में उनका शेड्यूल काफी बिजी चल रही हैं. 

2025 से उड़ रहीं ये अफवाहें 

काम के इस दौर में शादी की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद लगती हैं और इनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, मृणाल और धनुष के डेटिंग की खबरें काफी समय से चल रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को पब्लिकली नहीं माना. अगस्त 2025 में इन अफवाहों को तब और हवा मिली, जब मृणाल अपनी फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर में धनुष से मिली थीं. फैंस का मानना था कि धनुष खास तौर पर उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे थे.

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

Mrunal Thakur Dhanush

