Advertisement
trendingNow13180524
Hindi Newsबॉलीवुडमृणाल ठाकुर को नहीं था अंदाजा, ‘सन ऑफ सरदार 2’ में सीनियर एक्टर बनेंगे उनके पति, बोलीं- ‘ऐसे एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं थी...’

मृणाल ठाकुर को नहीं था अंदाजा, ‘सन ऑफ सरदार 2’ में सीनियर एक्टर बनेंगे उनके पति, बोलीं- ‘ऐसे एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं थी...’

Mrunal Thakur: इन दिनों बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ‘डकैत’ से सुर्खियों बटोर रहीं मृणाल ठाकुर ने ‘सन ऑफ सरदार 2’ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके अहम सीन काट दिए गए और कास्टिंग को लेकर भी उन्हें पहले से पूरी जानकारी नहीं थी. इस वजह से उनका एक्सपीरियंस थोड़ा बदल गया. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खलबली मचानी शुरू कर दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mrunal Thakur Son of Sardaar 2
Mrunal Thakur Son of Sardaar 2

Mrunal Thakur Son of Sardaar 2: इन दिनों बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ‘डकैत’ से सुर्खियों बटोर रहीं मृणाल ठाकुर ने हाल ही में फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म में काम करते समय उन्हें कुछ ऐसी चीजें पता चलीं, जिनकी वजह से वे थोड़ी हैरान और निराश हुईं. खासतौर पर जब उनके कुछ अहम सीन फिल्म से हटा दिए गए, तो उन्हें काफी बुरा लगा. इंटरव्यू में मृणाल ने बताया कि शूटिंग के दौरान जो उम्मीदें उन्होंने बनाई थीं, वो पूरी तरह वैसी नहीं रहीं. 

हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है. मृणाल ने बताया कि उन्हें शुरुआत में ये जानकारी नहीं थी कि फिल्म में उनके पति का किरदार एक काफी सीनियर एक्टर (चंकी पांडे) निभाने वाले हैं. इस बात ने उनके किरदार को देखने का नजरिया बदल दिया. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता था कि एक बहुत सीनियर एक्टर मेरा पति बनेगा. इससे मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन बदल गया. मैंने जो सोचा था, फिल्म वैसी नहीं थी’. उन्होंने माना कि इस वजह से उनका थोड़ा भरोसा भी हिला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalthakur)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में सीन कटने से मृणाल हैरान

लेकिन उन्होंने इसे अपने करियर का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया. फिल्म में मृणाल ने राबिया अख्तर का रोल प्ले किया था, जबकि उनके पति दानिश का रोल चंकी पांडे ने किया था. फिल्म में अजय देवगन जसविंदर सिंह रंधावा यानी जस्सी के रोल में नजर आए और उनके साथ नीरू बाजवा भी थीं. कहानी में राबिया और जस्सी के बीच एक खास कनेक्शन बनता है, जब दोनों अपनी-अपनी परेशान शादीशुदा जिंदगी से जूझ रहे होते हैं. इस इमोशनल एंगल को दर्शकों ने नोटिस तो किया. 

जब राजेश खन्ना की मौत के बाद घर में मिले थे 64 बंद सूटकेस, खुलते ही मच गया था हंगामा, अंदर से जो निकला वो...

कहानी का अहम हिस्सा स्क्रीन पर नहीं दिखा

लेकिन मृणाल का कहना है कि उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा स्क्रीन पर नहीं दिख पाया. मृणाल ने ये भी बताया कि फिल्म के एडिटिंग के दौरान उनके कुछ बहुत जरूरी सीन हटा दिए गए, जो कहानी को और मजबूत बना सकते थे. उन्होंने कहा कि एक बहुत खूबसूरत सीन था, जिसमें वे रोशनी वालिया के साथ नजर आती हैं, जो फिल्म में उनकी सौतेली बेटी का रोल निभा रही थीं. उस सीन में भावनाएं काफी गहरी थीं और किरदार की सच्चाई सामने आती थी, लेकिन वह सीन आखिरकार फिल्म में नहीं रखा गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

इमोशनल सीन हटने से किरदार अधूरा लगा

उस सीन के बारे में बताते हुए मृणाल ने कहा, ‘वो एक बहुत इमोशनल सीन था. मेरी बहन की बेटी होती है वो, और मेरी बहन फिल्म में मर जाती है. मैं अपनी जिंदगी छोड़कर उसकी परवरिश करती हूं. वो कहती है कि मुझे मां नहीं चाहिए, आप जैसी मां चाहिए. और हर लड़की को आप जैसी मां मिले’. मृणाल का मानना है कि अगर यह सीन फिल्म में रहता, तो उनके किरदार की गहराई और साफ नजर आती. मृणाल ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि ये अहम सीन फिल्म से हटा दिए गए हैं, तो वह थोड़ा चौंक गई थीं. 

अब नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहीं मृणाल

लेकिन उन्होंने इसे फिल्ममेकिंग का हिस्सा मानकर स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जो कलाकार के कंट्रोल में नहीं होतीं. फिर भी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और अब वे आगे के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. उनका कहना है कि हर फिल्म एक सीख देकर जाती है. वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल इन दिनों ‘डकैत: ए लव स्टोरी’ में नजर आ रही हैं. इसके अलावा उनके पास ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी बड़ी हिंदी फिल्म भी है, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Mrunal Thakurson of sardaar 2dacoit

Trending news

महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
33% women reservation
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
Iran Exhibition Delhi
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
Andhra Pradesh accident
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
33% women reservation
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
women reservation bill live
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
Women Reservation Bill
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
weather update
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
DNA
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
DNA
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल