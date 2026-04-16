मृणाल ठाकुर को नहीं था अंदाजा, ‘सन ऑफ सरदार 2’ में सीनियर एक्टर बनेंगे उनके पति, बोलीं- ‘ऐसे एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं थी...’

Mrunal Thakur: इन दिनों बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ‘डकैत’ से सुर्खियों बटोर रहीं मृणाल ठाकुर ने ‘सन ऑफ सरदार 2’ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके अहम सीन काट दिए गए और कास्टिंग को लेकर भी उन्हें पहले से पूरी जानकारी नहीं थी. इस वजह से उनका एक्सपीरियंस थोड़ा बदल गया. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खलबली मचानी शुरू कर दी.
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Mrunal Thakur Son of Sardaar 2: इन दिनों बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ‘डकैत’ से सुर्खियों बटोर रहीं मृणाल ठाकुर ने हाल ही में फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म में काम करते समय उन्हें कुछ ऐसी चीजें पता चलीं, जिनकी वजह से वे थोड़ी हैरान और निराश हुईं. खासतौर पर जब उनके कुछ अहम सीन फिल्म से हटा दिए गए, तो उन्हें काफी बुरा लगा. इंटरव्यू में मृणाल ने बताया कि शूटिंग के दौरान जो उम्मीदें उन्होंने बनाई थीं, वो पूरी तरह वैसी नहीं रहीं.
हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है. मृणाल ने बताया कि उन्हें शुरुआत में ये जानकारी नहीं थी कि फिल्म में उनके पति का किरदार एक काफी सीनियर एक्टर (चंकी पांडे) निभाने वाले हैं. इस बात ने उनके किरदार को देखने का नजरिया बदल दिया. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता था कि एक बहुत सीनियर एक्टर मेरा पति बनेगा. इससे मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन बदल गया. मैंने जो सोचा था, फिल्म वैसी नहीं थी’. उन्होंने माना कि इस वजह से उनका थोड़ा भरोसा भी हिला.
लेकिन उन्होंने इसे अपने करियर का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया. फिल्म में मृणाल ने राबिया अख्तर का रोल प्ले किया था, जबकि उनके पति दानिश का रोल चंकी पांडे ने किया था. फिल्म में अजय देवगन जसविंदर सिंह रंधावा यानी जस्सी के रोल में नजर आए और उनके साथ नीरू बाजवा भी थीं. कहानी में राबिया और जस्सी के बीच एक खास कनेक्शन बनता है, जब दोनों अपनी-अपनी परेशान शादीशुदा जिंदगी से जूझ रहे होते हैं. इस इमोशनल एंगल को दर्शकों ने नोटिस तो किया.
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लेकिन मृणाल का कहना है कि उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा स्क्रीन पर नहीं दिख पाया. मृणाल ने ये भी बताया कि फिल्म के एडिटिंग के दौरान उनके कुछ बहुत जरूरी सीन हटा दिए गए, जो कहानी को और मजबूत बना सकते थे. उन्होंने कहा कि एक बहुत खूबसूरत सीन था, जिसमें वे रोशनी वालिया के साथ नजर आती हैं, जो फिल्म में उनकी सौतेली बेटी का रोल निभा रही थीं. उस सीन में भावनाएं काफी गहरी थीं और किरदार की सच्चाई सामने आती थी, लेकिन वह सीन आखिरकार फिल्म में नहीं रखा गया.
उस सीन के बारे में बताते हुए मृणाल ने कहा, ‘वो एक बहुत इमोशनल सीन था. मेरी बहन की बेटी होती है वो, और मेरी बहन फिल्म में मर जाती है. मैं अपनी जिंदगी छोड़कर उसकी परवरिश करती हूं. वो कहती है कि मुझे मां नहीं चाहिए, आप जैसी मां चाहिए. और हर लड़की को आप जैसी मां मिले’. मृणाल का मानना है कि अगर यह सीन फिल्म में रहता, तो उनके किरदार की गहराई और साफ नजर आती. मृणाल ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि ये अहम सीन फिल्म से हटा दिए गए हैं, तो वह थोड़ा चौंक गई थीं.
लेकिन उन्होंने इसे फिल्ममेकिंग का हिस्सा मानकर स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जो कलाकार के कंट्रोल में नहीं होतीं. फिर भी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और अब वे आगे के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. उनका कहना है कि हर फिल्म एक सीख देकर जाती है. वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल इन दिनों ‘डकैत: ए लव स्टोरी’ में नजर आ रही हैं. इसके अलावा उनके पास ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी बड़ी हिंदी फिल्म भी है, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं.
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