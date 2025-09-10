खा गए ना चकमा! MS Dhoni और R Madhavan के एक्शन ने फैंस को किया Disappoint, इस चीज के लिए किया था कोलेब

कैप्टन कूल एमएस धोनी और एक्टर आर माधवन ने हाल ही में एक कोलेब किया था जिसको वसन वाला द्वारा डायरेक्ट किया गया था. मगर इस कोलेब के पीछे की सच्चाई अब सामने आ गई है, जिससे फैंस को बड़ा झटका लगा है.
Trending Photos
पैन इंडिया स्टार आर माधवन ने कुछ समय पहले ही अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें वो इंडियन टीम के एक्स कैप्टन और सभी के फेवरेट एमएस धोनी के साथ दमदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. धोनी को पावरफुल एक्शन करते देख फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे. फैंस को लग रहा था कि धोनी अब फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं. लेकिन आर माधवन के हाल ही में पोस्ट किए गए एक और वीडियो ने फैंस की इस खुशी को एक बड़े शॉक में बदल दिया है. जिससे धोनी के फैंस को काफी डिसपॉइंटमेंट हुई है.
यह भी पढ़ें: Deepika Padukone बेटी ‘दुआ’ के फर्स्ट बर्थडे पर बनीं शेफ, बोलीं- ‘My Love Language…’
द चेस
एक्टर आर माधवन ने कुछ देर पहले ही अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें 'द चेज़' नाम के टाइटल से वही पुराना वीडियो दिखाई दे रहा है. मगर इसमें और भी क्लिप एड हैं जो इस वीडियो के पीछे की पूरी स्टोरी को बता रहे हैं. एमएस धोनी और आर माधवन ने बसन बाला की किसी फिल्म के लिए कोलेब नहीं किया है बल्कि...
एमएस धोनी ने फैंस को दिया चकमा
आर माधवन के इस पोस्ट में शेयर किए गए छोटे से वीडियो से क्लियर हो रहा है कि ये किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ऐड है जो कि कार इंश्योरेंस Ackoindia का है. इस खबर को सुनते ही धोनी के फैंस पोस्ट पर कमेंट कर के अपनी निराशा को जता रहे हैं क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि एमएस धोनी वसन बाला की फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे मगर इस ऐड वीडियो ने फैंस को निराश कर दिया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.