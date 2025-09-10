खा गए ना चकमा! MS Dhoni और R Madhavan के एक्शन ने फैंस को किया Disappoint, इस चीज के लिए किया था कोलेब

पैन इंडिया स्टार आर माधवन ने कुछ समय पहले ही अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें वो इंडियन टीम के एक्स कैप्टन और सभी के फेवरेट एमएस धोनी के साथ दमदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. धोनी को पावरफुल एक्शन करते देख फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे. फैंस को लग रहा था कि धोनी अब फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं. लेकिन आर माधवन के हाल ही में पोस्ट किए गए एक और वीडियो ने फैंस की इस खुशी को एक बड़े शॉक में बदल दिया है. जिससे धोनी के फैंस को काफी डिसपॉइंटमेंट हुई है.

द चेस

एक्टर आर माधवन ने कुछ देर पहले ही अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें 'द चेज़' नाम के टाइटल से वही पुराना वीडियो दिखाई दे रहा है. मगर इसमें और भी क्लिप एड हैं जो इस वीडियो के पीछे की पूरी स्टोरी को बता रहे हैं. एमएस धोनी और आर माधवन ने बसन बाला की किसी फिल्म के लिए कोलेब नहीं किया है बल्कि...

एमएस धोनी ने फैंस को दिया चकमा

आर माधवन के इस पोस्ट में शेयर किए गए छोटे से वीडियो से क्लियर हो रहा है कि ये किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ऐड है जो कि कार इंश्योरेंस Ackoindia का है. इस खबर को सुनते ही धोनी के फैंस पोस्ट पर कमेंट कर के अपनी निराशा को जता रहे हैं क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि एमएस धोनी वसन बाला की फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे मगर इस ऐड वीडियो ने फैंस को निराश कर दिया है.