Hindi Newsबॉलीवुड

बंद हो रहा है एमटीवी? Roadies और Splitsvilla के फैंस के लिए खबर; क्या है मामला?

सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर ने तहलका मचा दिया है, जिसके चलते 90s किड यानी 90 के दशक में पले-बढ़े युवाओं को बड़ा झटका लगा है. खबर है कि म्यूजिक और यूथ कल्चर का दूसरा नाम बन चुका मशहूर एंटरटेनमेंट चैनल एमटीवी हमेशा के लिए बंद हो रहा है.

Last Updated: Oct 21, 2025, 08:32 PM IST
बंद हो रहा है एमटीवी? Roadies और Splitsvilla के फैंस के लिए खबर; क्या है मामला?

MTV Shutting Down News: सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर ने तहलका मचा दिया है, जिसके चलते 90s किड यानी 90 के दशक में पले-बढ़े युवाओं को बड़ा झटका लगा है. खबर है कि म्यूजिक और यूथ कल्चर का दूसरा नाम बन चुका मशहूर एंटरटेनमेंट चैनल एमटीवी हमेशा के लिए बंद हो रहा है. इस खबर के आते ही भारत में भी हड़कंप मच गया. लोगों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है – क्या अब रोडीज के डेयरडेविल स्टंट और स्प्लिट्सविला की लव केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी?

40 साल का बाद बंद होगा MTV

करीब 40 साल के सफर के बाद MTV सभी को अलविदा कहने जा रहा है. दरअसल, MTV की पेरेंट कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल ने अपने कई इंटरनेशनल म्यूजिक चैनलों को बंद करने का फैसला किया है. ये वो चैनल हैं जो पूरी तरह से म्यूजिक पर बेस्ड थे मतलब आप ये कह सकते हैं इन चैनलों पर गाने सुनाई देते थे. वहीं बंद होने वाले चैनलों में एमटीवी म्यूजिक, क्लब एमटीवी, एमटीवी 90s, एमटीवी 80s और एमटीवी Live शामिल हैं. ये चैनल मुख्य रूप से यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में बंद किए जा रहे हैं. हालांकि, एमटीवी का मुख्य चैनल एमटीवी HD बंद नहीं होगा और पहले की तरह चलता रहे. इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या एमटीवी पूरी तरह बंद हो रहा है. वहीं भारत में क्या वाकई में लोग अब स्पिलिट्सविला और रोडीज जैसे शोज नहीं देख पाएंगे.

खर्चों में कटौती के लिए चैनल हो रहे हैं बंद

दरअसल बताया गया है कि एमटीवी की मेन कंपनी पैरामाउंट अपने खर्चों में कटौती के लिए ये करने जा रहा है. कंपना ने ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, फ्रांस और ब्राज़ील सहित कई देशों में एमटीवी संगीत चैनलों को बंद करने की घोषणा की है. माइकल जैक्सन से लेकर पॉप सेंसेशन मेडोना तक, सभी ने एमटीवी के साथ काम किया है. ऐसे में फैंस की तमाम यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं.

वहीं भारत में एमटीवी की बात करें, तो फिलहाल इसके बंद होने की कोई घोषणा नहीं की गई है. एमटीवी पर रोडीज और स्पिलिट्सविला जैसे शोज आते हैं. इन शोज के चलते दर्शक खूब एंटरटेन होते हैं. हालांकि अभीतक इस चैनल के बंद होने का कोई ऐलान नहीं किया गया है. हां एमटीवी के म्यूजिक चैनल्स जरूर बंद हो रहे हैं.

IANS

MTV

