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Drishyam 3 से क्यों कटा अक्षय खन्ना का पत्ता? जयदीप अहलावत ने खोला सबसे बड़ा सीक्रेट; बोले- ‘किरदार की कहानी खत्म...’

Drishyam 3 Replaced Akshaye Khanna: ‘दृश्यम 3’ के ट्रेलर रिलीज के साथ ही जयदीप अहलावत की एंट्री ने हलचल मचा दी है. अक्षय खन्ना के रिप्लेसमेंट की खबरों पर जयदीप ने गोवा में खुद चुप्पी तोड़ी. उन्होंने साफ किया कि वे एसपी राजवीर सिंह तोमर के किरदार में नजर आने वाले हैं. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 10, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:56 AM IST
Drishyam 3 से क्यों कटा अक्षय खन्ना का पत्ता? जयदीप अहलावत ने खोला सबसे बड़ा सीक्रेट; बोले- ‘किरदार की कहानी खत्म...’
Image Credit: ‘दृश्यम 3’ में नहीं क्यों नजर नहीं आ रहे अक्षय खन्ना (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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