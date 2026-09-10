Drishyam 3 से क्यों कटा अक्षय खन्ना का पत्ता? जयदीप अहलावत ने खोला सबसे बड़ा सीक्रेट; बोले- ‘किरदार की कहानी खत्म...’

‘दृश्यम 3’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस के बीच तगड़ा बज बन गया है. अजय देवगन एक बार फिर अपने विजय सलगांवकर रोल में लौट रहे हैं. ट्रेलर ने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया, लेकिन एक नए चेहरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. ये नया चेहरा बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर जयदीप अहलावत का है. जैसे ही ट्रेलर में उनकी एंट्री दिखी, लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या जयदीप को फिल्म में अक्षय खन्ना की जगह लाया गया है? सोशल मीडिया पर ये बातें होने लगी कि मेकर्स ने पुराने किरदार को बदलकर ये बड़ा कदम उठाया है.
इस कास्टिंग के पीछे सिर्फ कहानी में एक बड़ा मोड़ ही नहीं, बल्कि फीस और विवाद से जुड़ा मामला भी रहा है. अक्षय खन्ना के फिल्म से बाहर होने के बाद कई तरह की बातें सामने आई थीं. लोग मान रहे थे कि जयदीप अहलावत अब अक्षय वाले किरदार को ही आगे बढ़ाएंगे. 9 सितंबर को गोवा में हुए ट्रेलर लॉन्च के दौरान जयदीप ने इन सभी अटकलों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया. उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जब उनको कहानी सुनाई गई थी, तब कभी ये नहीं कहा गया कि वे अक्षय खन्ना को रिप्लेस कर रहे हैं. ये ऐसे है जैसे एक किरदार की कहानी खत्म होते ही दूसरे की शुरू.
जयदीप अहलावत ने बताया कि फिल्म में उनके किरदार की अपनी एक अलग सफर है. उसकी अपनी पहचान है और कहानी में उसके रिश्ते भी बिल्कुल नए हैं. तब्बू के किरदार ‘मीरा’ के साथ भी उनका तालमेल एकदम अलग अंदाज में नजर आएगा. इसी वजह से उन्हें अक्षय खन्ना से अपने कंपेरिजन को लेकर किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं हुआ. फिल्म में जयदीप क्राइम ब्रांच (CBI) के एसपी राजवीर सिंह तोमर के कड़क रोल में दिखाई देंगे. ट्रेलर देखकर साफ पता चलता है कि उनके आने से विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन की मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली हैं.
दिसंबर 2025 में अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया था कि एग्रीमेंट के बाद कई जरूरी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी. मीडिया रिपोर्ट्स में फीस और लुक को लेकर मतभेद की बातें भी सामने आई थीं. इसके बाद मेकर्स ने जयदीप अहलावत को कास्ट करने का फैसला लिया. हालांकि, उस समय फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने साफ कर दिया था कि ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. उन्होंने बताया था कि वे जयदीप के लिए बिल्कुल नया किरदार गढ़ रहे हैं, जिसका पुराने रोल से कोई वास्ता नहीं है.
फिल्म में इस बार विजय सलगांवकर के सामने पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा चुनौतियां होंगी. अजय देवगन के मुताबिक, पिछली फिल्मों में लोकल पुलिस केस को पूरी तरह सुलझा नहीं पाई थी. इसी वजह से इस बार जांच के दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. कहानी में ये नया मोड़ पुरानी सभी बातों को दोहराने के बजाय जांच का एकदम फ्रेश तरीका पेश करेगी. दर्शक भी ये देखने को बेताब हैं कि इस बार विजय अपने परिवार को बचाने के लिए कौन सा नया दांव खेलता है और क्राइम ब्रांच के सामने कैसे टिकता है.
बता दें, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने ही संभाला है. 2026 की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और जयदीप अहलावत जैसे मझे हुए कलाकार साथ नजर आने वाले हैं. हर बार की तरह इस बार भी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज के लिए एक खास तारीख चुनी है. ये सस्पेंस ड्रामा 2 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा. गांधी जयंती की छुट्टी और फिल्म के पुराने इतिहास को देखते हुए फैंस इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.