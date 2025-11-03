नानी की 'द पैराडाइज' से सोनाली कुलकर्णी का दमदार लुक आया सामने, मिनटों में हुआ वायरल

The Paradise Film: नानी की मचअवेटेड फिल्म 'द पैराडाइज' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मूवी का निर्देशन श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं. ऐसे में मेकर्स ने फिल्म से सोनाली कुलकर्णी का फर्स्ट लुक उनके बर्थडे पर रिलीज किया.फिल्म में सोनाली दोहरे किरदार में नजर आएंगी, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है.

सोनाली का दमदार किया

'द पैराडाइज' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर सोनाली कुलकर्णी का फर्स्ट लुक उनके खास दिन पर शेयर किया. साथ ही कैप्शन में लिखा-'टीम द पैराडाइज ने नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. उनकी आवाज ने ‘रॉ स्टेटमेंट: ग्लिंपस’ में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.फिल्म में उनका परफॉर्मेंस भी सनसनी मचाने वाला है. सिनेमाघरों में 26 मार्च 2026 से देखिए. यह फिल्म तेलुगू, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश और स्पैनिश में रिलीज होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नानी की 100 करोड़ी फिल्म

कहना गलत नहीं होगा कि 'द पैराडाइज' श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है. इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं. उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दसरा फिल्म से किया था जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली और नानी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

53 साल पुरानी अमिताभ बच्चन की वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, जिसमें जया बच्चन के साथ रोमांस भी नहीं आया काम, पर गाने आज भी सुपरहिट

26 मार्च को आएगी फिल्म

'द पैराडाइज' का ओरिजिनल साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जिसमें उनकी और अर्जुन चैंडी की आवाज सुनाई देगी. यह म्यूजिक एक जबरदस्त और डूबो देने वाला अनुभव देता है,जो फिल्म के मूड को पूरी तरह सेट करता है और उसके सिनेमैटिक प्रभाव को और भी गहरा बना देता है.