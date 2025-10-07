Advertisement
मुझे नौसिखिया जैसा फील हुआ...; अमिताभ बच्चन ने शेयर किया फरहान अख्तर संग काम करने का अनुभव

Kaun Banega Crorepati 17 Promo: हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें जावेद अख्तर और फरहान अख्तर मेहमान के तौर पर पहुंचे हैं. इस दौरान कुछ मजेदार बातें हुईं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:57 AM IST
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की दुनिया कायल है. मगर एक शख्स के सामने अमिताभ बच्चन खुद को नौसिखिया महसूस करने लगे थे. यह कोई और नहीं फरहान अख्तर हैं, जिनके साथ अमिताभ ने फिल्म 'लक्ष्य' में काम किया था. इस फिल्म से जुड़ा अपना अनुभव अमिताभ बच्चन ने रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में शेयर किया. हाल ही में इसका एक प्रोमो जारी किया गया है. इसमें फरहान अख्तर और उनके पिता जावेद अख्तर हॉट सीट पर बैठे दिखाई दिए.

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया फरहान संग काम का अनुभव

इस दौरान अमिताभ बच्चन ने 'लक्ष्य' के सेट पर फरहान के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया. वीडियो में फरहान अख्तर कहते हैं, "हमने भी एक फिल्म की है, वह फिल्म 'लक्ष्य' थी. मेरे साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?" अमिताभ बच्चन कहते हैं, वह रात में हमारे कमरे में आए. उन्होंने कहा, ''अमित अंकल, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है?'' पहली बार मुझे लगा कि मैं नौसिखिया हूं और यह उस्ताद बैठे हैं. वह मुझसे कह रहे हैं, ''देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे अभिनय करना."

यह सुनने के बाद फरहान अख्तर, उनके पिता और पूरी ऑडियंस जोर-जोर से हंसने लगी. प्रोमो में दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी सेट पर मनाया गया. यह एपिसोड शुक्रवार को सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा. इससे पहले एक वीडियो में अमिताभ फिल्म 'जंजीर' का एक यादगार सीन जावेद अख्तर के सामने रीक्रिएट करते दिखाई दिए थे. इसमें जावेद अख्तर भी अमिताभ के साथ बनाई गई अपनी फिल्मों के बारे में बात करते दिखाई देंगे. 

सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखी बिग बी के लिए यादगार फ़िल्में 

सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन की कई यादगार फिल्में लिखीं, जिनमें 'जंजीर,' 'दीवार,' 'शोले,' 'डॉन,' और 'त्रिशूल' शामिल हैं. दोनों ने मिलकर 12 ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखीं और बिग बी को 'एंग्री यंग मैन' और भारत के महानतम सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया.

अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'डॉन' का रीमेक फरहान अख्तर ने बनाया था. इसके दोनों पार्ट में शाहरुख खान ने लीड रोल प्ले किया था. दोनों पार्ट हिट रहे थे; इसका तीसरा पार्ट भी बनाया जा रहा है.

