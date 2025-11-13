मुकेश भट्ट का छलका दर्द, बोले- आलिया और रणबीर की शादी में नहीं बुलाया; महेश भट्ट संग अलगाव पर तोड़ी चुप्पी

महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट का इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है. सालों बाद उन्होंने भाई संग विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उनके आलिया और रणबीर कपूर की शादी में नहीं बुलाया गया था. इस बाद से उन्हें काफी दुख हुआ. इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने भाई संग अलगाव पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

आलिया की शादी में नहीं बुलाया

मुकेश भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें आलिया भट्ट की शादी में नहीं बुलाया था. उन्होंने आगे बोला कि अगर मैं ये बोलूं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये गलत होगा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था. मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूं. सिर्फ आलिया ही नहीं मैं शाहीन से भी बहुत प्यार करता हूं. उसकी शादी में मैं ये फील कर रहा था कि मेरी बेटी की शादी हो रही है.

आजतक नहीं देखी राहा की शक्ल

मुकेश ने इंटरव्यू में आगे बोला कि अगर मैं आलिया से मिलता तो शायद आलिया अच्छा महूसस नहीं करेंगी कि उनके पिता क्या सोचेंगे, इसलिए जब राहा हुई तो मैं उसस मिलने नहीं जा सका. मैंने आजतक राहा की शकल नहीं देखी. राहा अब 3 साल की हो रही है फिर भी मैंने नहीं देखा राहा कैसी दिखती है.

भाई को मानते हैं भगवान

इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने बोला कि वह आज भी अपने भाई को भगवान मानते हैं. मेरे अंदर उन्हें लेकर कोई भी कड़वाहट नहीं है. मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है. महेश काफी भोले हैं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिे दोनों भाई को अलग किया.

मुकेश भट्ट ने विक्रम भट्ट के शोषण वाले आरोप पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मैं इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आता हूं. महेश मेरे भगवान हैं वो मेरे बड़े भाई हैं. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और आगे भी करता रहूंगा. ये कोई जुमला नहीं है मैं दिल से बोल रहा हूं. मैं उनका सम्मान करता हूं वो हमेशा खुश रहें. इंटरव्यू में मुकेश ने आगे बोला कि वो बहुत अच्छे इंसान है लेकिन उनमें एक कमी है वह बहुत जल्दी लोगों की बात में आ जाते हैं. बता दें कि कुछ साल पहले महेश के साथ मतभेद की वजह से विशेष फिल्म को उनके भाई मुकेश ने टेकओवर कर लिया था. आधिकारिक घोषणा की गई कि मुकेश इस कंपनी को चलाएंगे.