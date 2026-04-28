‘धुरंधर’ से ‘रामायण’ तक… आखिर कौन फैला रहा है नेगेटिव ट्रोलिंग? सच्चाई जानकर घूम जाएगा दिमाग, चौंका देगी पूरी कहानी

Dhurandhar Negativity: हाल ही में बॉलीवुड के जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर ने ‘धुरंधर’ और ‘रामायण’ जैसी फिल्मों को लेकर बढ़ती नेगेटिविटी और ट्रोलिंग कल्चर पर खुलकर बात की. यामी गौतम धर ने भी पेड नेगेटिव कैंपेन को ‘एक्सटॉर्शन’ बताया. रिलीज से पहले ही विवाद, कास्टिंग पर सवाल और सोशल मीडिया बहस… क्या सच में फिल्में ट्रोल्स के निशाने पर हैं? चौंका देगी पूरी कहानी.
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Mukesh Chhabra on Dhurandhar Negativity: दिसंबर 2025 में मुकेश छाबड़ा ने सोशल मीडिया पर फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर हो रही नेगेटिविटी पर खुलकर बात की थी. उन्होंने साफ कहा था कि बिना फिल्म देखे ही लोग नेगेटिव बातें फैलाने लगते हैं. उनका कहना था, ’क्या लोग हैं… किसी ने फिल्म देखी भी नहीं, लेकिन पहले से ही नेगेटिविटी के लिए तैयार बैठे हैं’. ये बयान उस समय आया जब फिल्म रिलीज से पहले ही आलोचनाओं में घिर चुकी थी और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही थीं.
फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर सिर्फ रिव्यू ही नहीं बल्कि उसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठे थे. प्रेस स्क्रीनिंग आखिरी समय पर कैंसल होने से भी चर्चा तेज हो गई थी. इसी बीच यामी गौतम धर ने भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ’आजकल फिल्मों को लेकर पैसे देकर अच्छा माहौल बनाने का ट्रेंड चल रहा है. अगर पैसे नहीं दिए तो रिलीज से पहले ही नेगेटिव बातें लिखी जाती हैं. ये किसी तरह का एक्सटॉर्शन लगता है’. उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में चल रहे इस मुद्दे को और हवा दे दी.
अब एक हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड के जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने ‘धुरंधर’ के साथ-साथ नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की ‘रामायण’ जैसी फिल्मों पर हो रही नेगेटिविटी पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ’आजकल नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है. समझ नहीं आता कि ये सब कौन करवा रहा है और कैसे हो रहा है. लोग बिना सोचे समझे जज करने लगते हैं’. उनका मानना है कि अब सोशल मीडिया पर ट्रोल कल्चर काफी मजबूत हो गया है और कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है.
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मुकेश अपनी बात रखते हुए आगे कहा, ’ये ट्रोल कल्चर अब इतना बढ़ गया है कि इसे रोक पाना मुश्किल है. मुझे बुरा भी लगता है और थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि आज के समय में कोई भी कुछ भी बोल सकता है’. उन्होंने बताया कि ‘रामायण’ के टीजर को लेकर भी काफी आलोचना हुई थी. खासकर VFX और कास्टिंग को लेकर लोगों ने सवाल उठाए थे. कई लोगों ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग पर भी सवाल खड़े किए थे. हालांकि, मुकेश का मानना है कि ये नेगेटिव कैंपेन ज्यादा समय तक नहीं टिकते.
उन्होंने कहा, ’जैसे ही फिल्म रिलीज होती है, ये ट्रोल खुद ही गायब हो जाते हैं. लोग बस एक झलक देखकर ही रिएक्ट करने लगते हैं’. उन्होंने ये भी कहा कि असली ताकत दर्शकों के पास होती है. अगर फिल्म अच्छी है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता. ‘धुरंधर’ के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां शुरुआत में नेगेटिव बातें थीं लेकिन रिलीज के बाद लोगों का प्यार ज्यादा मिला. मुकेश ने अपने करियर को याद करते हुए बताया कि ‘रामायण’ और ‘धुरंधर’ उनके लिए सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट रहे हैं. इससे पहले उन्होंने ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ पर काम किया था.
जिसमें 300 से ज्यादा कलाकारों की कास्टिंग करनी पड़ी थी. उन्होंने कहा, ’उस समय मैं सीख रहा था, लेकिन अब एक्सपीरियंस काफी बढ़ गया है. फिर भी इन दोनों फिल्मों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. मैंने दोनों फिल्मों में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया’. ये उनके करियर के सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस में से एक रहा. आखिर में जब उनसे पूछा गया, ’क्या कभी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह एक साथ फिल्म करेंगे?’, तो उन्होंने कहा, ’दोनों ही शानदार कलाकार हैं और उनकी अपनी अलग पहचान है’.
उन्होंने आगे कहा, ‘अगर ये दोनों साथ में फिल्म करें तो वो देश की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है’. मुकेश का मानना है कि इंडस्ट्री को ऐसे बड़े और अलग तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, जो दर्शकों को कुछ नया दे सकें. बता दें, आदित्य धर और रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन-थ्रिलर ‘धुरंधर’ पिछले साल 2025 दिसंबर में रिलीज हुई थी और इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था. वहीं, नितेश तिवारी और रणबीर कपूर-साई पल्लवी की फिल्म ‘रामायण’ इस साल 2026 दिवाली पर रिलीज होने वाली है.
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