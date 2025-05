'बहुत जल्दी चले गए क्या ही उम्र थी...' Mukul Dev की मौत से फटा बॉलीवुड का कलेजा, मनोज बाजपेयी से लेकर सोन सूद तक ने कहा- 'अलविदा दोस्त'

Mukul Dev Died: 24 मई का दिन बॉलीवुड का सबसे मनहूस दिन रहा.इस दिन की शुरुआत इतनी बुरी खबर से हुई कि हर किसी की आंख में आंसू हैं. कई नामचीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर मुकुल देव (Mukul Dev) दुनिया को छोड़कर चले गए हैं. 54 की उम्र में मौत को गले लगाने वाले मुकुल देव के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है. चलिए आपको बताते हैं कि एक्टर की मौत के बाद कौन उन्हें किस तरह से नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा.

एक्ट्रेस दीपिका नागपाल ने आईएएनस से बात करते हुए एक्टर को भारी दिल से श्रद्धांजलि दी. दीपशिखा ने कहा- 'वो बेहतरीन इंसान थे और अमेजिंग एक्टर थे.'

सोनू सूद ने लिखा- 'आरआईपी मुकुल भाई. आप दिल के बेहतरीन इंसान थे. आपको हमेशा मिस करेंगे. अपने आपको संभालिए राहुल देव भाई.'

विंदु दारा सिंह ने लिखा- 'रेस्ट इन पीस माई ब्रदर, मुकुल देव. आपके साथ जो भी वक्त बिताया जिंदगी भर याद रहेगा.' इसके साथ ही एक्टर ने मुकुल के साथ एक वीडियो शेयर किया जो वायरल हो रहा है.

बेहतरीन एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी मुकुल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. एक्टर ने लिखा- 'शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं. मुकुल मेरे भाई जैसे थे. एक ऐसे बेहतरीन एक्टर जिसके पैशन से मैच कर पाना मुश्किल है. बहुत जल्दी चले गए. क्या ही उम्र थी. आपको बहुत मिस करूंगा मेरी जान. ओम शांति.'

Really upset with the sad news of dear Mukul leaving us so soon. A powerhouse performer and a lovely person. My deepest condolences to @RahulDevRising @mugdhagodse267 and the entire family. God be with you all during these tough times. Om Shanti. pic.twitter.com/48ARopc9vk

— Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) May 24, 2025