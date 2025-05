अकेलेपन से जूझ रहे थे मुकुल देव, विंदू दारा सिंह ने किया शॉकिंग खुलासा, बोले- ‘खूब पीते थे शराब...’

Mukul Dev Passed Away: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता मुकुल देव का 24 मई को दिल्ली में 54 साल की उम्र में निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और लगभग 8-10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. शुक्रवार रात उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ है. कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

इसी बीच उनके साथ कई फिल्मों में नजर आने वाले और उनके दोस्त अभिनेता विंदू दारा सिंह, जो ‘सन ऑफ सरदार’ में उनके साथ काम कर चुके हैं, ने उनकी मौत पर गहरा दुख जाहिर किया. विंदू ने बताया कि मुकुल किसी बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, लेकिन वो शराब और गुटखे की लत से जूझ रहे थे. साथ ही वे काफी अकेलापन महसूस करते थे. उन्होंने कहा कि मुकुल की एक बेटी है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती थी, जिससे उन्हें और भी अकेलापन महसूस होता था.

Rest in peace my brother #MukulDev ! The time spent with you will always be cherished and #SonOfSardaar2 will be your swansong where you will spread joy and happiness to the viewers and make them fall down laughing ! pic.twitter.com/oyj4j7kqGU

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) May 24, 2025