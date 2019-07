मुंबई डांस ग्रुप ने 'अमेरिकाज गॉट टैलेंट' में जीता गोल्डन बजर, रणवीर के साथ करना चाहते हैं काम

नई दिल्ली: रियलिटी शो 'अमेरिकाज गॉट टैलेंट' में मुंबई के डांस ग्रुप 'वी अनबिटेबल' ने प्रशंसकों व ज्यूरी का दिल जीतते हुए गोल्डन बजर हासिल कर लिया है. गोल्डन बजर हासिल करने का मतलब है कि यह ग्रुप अब सीधा लाइव शो के लिए आगे बढ़ गया है. इस ग्रुप में 12 से लेकर 27 वर्ष तक के कुल 29 लोग शामिल हैं. ग्रुप की सफलता का राज पूछा गया तो इसके सदस्यों ने बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह का नाम लिया. उन्होंने रणवीर के साथ काम करने की इच्छा भी जताई.

ग्रुप के हेड डांसर ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि जब भी हम रणवीर सिंह के गानों पर अभियन करते हैं तो हमारा प्रदर्शन हिट होता है, इसलिए हमने इसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट में भी जारी रखा. चौहान ने कहा कि रणवीर के पास बहुत ऊर्जा व शक्ति है. वह 'हट-के' कलाकार हैं, जिनके पास कोई अहंकार नहीं है. हम जल्द ही उनके साथ काम करना चाहते हैं.

Video: मुंबई के इस डांस ग्रुप ने America's Got Talent में मचाया धमाल, बॉलीवुड सेलेब्स कर रहे तारीफ

Their name is @v_unbeatable , and so is their talent! Check out their heart-warming reaction to their #GoldenBuzzer presented by @dunkindonuts . pic.twitter.com/CJktI0Ej9p

फिल्म 'गोलियों की रासलीला: रामलीला' के रणवीर के ऊजार्वान गाने 'तत्तड-तत्तड' पर किए गए उनके प्रदर्शन ने ग्रुप को गोल्डन बजर दिलवाया.

I am absolutely shocked.

In my ten years on #AGT, I haven't seen anything this precise, athletic, and dangerous done by a group of young people. Well done and congratulations on the Golden Buzzer @v_unbeatable pic.twitter.com/S4XvruUqcN

— Howie Mandel (@howiemandel) July 24, 2019