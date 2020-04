Coronavirus: अब रोहित शेट्टी ने दिखाई ऐसी दरियादिली, मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर कहा- 'शुक्रिया'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) जैसी संक्रामक बीमारी से आज पूरी दुनिया लड़ रही है. लॉकडाउन के चलते हर कोई घर में महफूज है लेकिन पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और कुछ सरकारी मुलाजिम दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द इस संकट से बाहर निकल सकें. वहीं बॉलीवुड सितारे भी हर मदद का भरपूर प्रयास कर रहे हैं. अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, वरुण धवन से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने पीएम फंड में पैसे डोनेट किए तो अब फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने भी अपनी दरियादिली दिखाई हैं.

मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर रोहित शेट्टी की शुक्रिया अदा किया है. रोहित शेट्टी ने मुंबई में अपने 8 होटल पुलिस वालों के लिए दिए हैं जहां पर जाकर वो नहा सकते हैं, आराम कर सकते हैं... इतना ही नहीं रोहित ने इन वॉरियर्स के नाश्ते और खाने का भी यहां पूरा इंतजाम कर दिया है. रोहित शेट्टी कि इस दरियादिली को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट कर लिखा, 'कोरोना वायरस के इस संकट घड़ी में रोहित शेट्टी ने जो दरियादिली दिखाई है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं.'

#RohitShetty has facilitated eight hotels across the city for our on-duty #CovidWarriors to rest, shower & change with arrangements for breakfast & dinner.

We thank him for this kind gesture and for helping us in #TakingOnCorona and keeping Mumbai safe.

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 21, 2020