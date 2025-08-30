मम्मा, आप तो फेमस हो...; शिल्पा शेट्टी की बेटी समीशा का रिएक्शन; पैप्स को आस-पास देख बोलीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बनी हुई हैं. 90 के दशक की अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर रियलिटी शो और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी तक, इस अभिनेत्री ने दशकों तक अपनी जगह बनाई हैं. सोनल कालरा के साथ द राइट एंगल पर हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने घर के उन लोगों के बारे में बात की जिन्होंने उनकी पसंद को आकार दिया और उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने में मदद की, जिनमें उनकी मां सुनंदा से लेकर उनके बच्चे वियान और समीशा तक शामिल हैं.

मां सुनंदा शेट्टी अभी भी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक

अपने परिवार के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने साफ किया कि कि उनकी मां सुनंदा शेट्टी अभी भी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक हैं. उन्होंने शेयर किया, "क्रिटिक तो सबसे बड़ी मेरी मम्मी रही हैं. आज भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं ब्लाउज हाई पहनती हूं तो बोलती हैं कि, 'ये ब्लाउज मुझे अच्छा नहीं लगता है.''

Add Zee News as a Preferred Source

एक्ट्रेस कहती हैं, आज भी, वह अपने लुक को लस्ट टाच से पहले अपनी मां से जरूर पूछती हैं. फिर चाहे वह सुपर डांसर जैसे शो हों या कोई और परफॉमेंस. शिल्पा ने कहा, 'वह अपनी बात को खुलकर कहती हैं और मैं उनकी इस बात की कद्र करती हूं. उन्होंने आगे बताया कि उनकी बहन शमिता शेट्टी भी अपनी राय खुलकर रखती हैं.

शिल्पा शेट्टी की बेटी समीशा का रिएक्शन

वहीं, अपने बच्चों की बात करते हुए अपने शिल्पा ने बताया कि उनकी पांच साल की बेटी समीशा पैपराज़ी कल्चर से बहुत प्रभावित है. उन्होंने बताया, "मेरी बेटी इस पूरे पैपराज़ी कल्चर से बहुत प्रभावित है. वह अभी सिर्फ़ पांच साल की है, इसलिए वह इसे पूरी तरह से समझ रही है और कहती है, 'मम्मा, आप तो फेमस हो गई हैं.'"

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वह अक्सर समीशा से यह बात सुनती हैं, जिसे अपनी मां के आस-पास का ध्यान आकर्षित करना मज़ेदार लगता है. वहीं, उनका बेटा वियान काफ़ी सहज है, लेकिन उनके फ़ैशन के बारे में अपनी राय शेयर करने से नहीं हिचकिचाता. शिल्पा ने कहा, "मेरा बेटा कहता है, 'मुझे तुम पर ये जूते पसंद नहीं हैं.' वैसे ये जूते ही हैं, अब जूते या स्नीकर्स नहीं रहे."

शिल्पा शेट्टी ने श्रीदेवी को किया याद, रीक्रिएट किया ‘चांदनी’ वाला लुक

इससे पहले एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अभिनेत्री श्रीदेवी के ‘चांदनी’ लुक को रीक्रिएट करती नजर आईं. शिल्पा पीली साड़ी में हूबहू श्रीदेवी जैसी लग रही हैं. वो फिल्म के गाने 'तेरे मेरे होठों पे गीत मितवा' पर डांस भी करती दिखाई दे रही हैं. इस रील के जरिए श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपना आदर्श बताया है. अभिनेत्री ने इसे शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, "मेरी आदर्श श्रीदेवी को श्रद्धांजलि."

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वो एक्ट्रेस की तारीफ भी करते दिखाई दिए. चांदनी श्रीदेवी और ऋषि कपूर की एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था. इसके गाने हिट थे, और आज भी लोग उन्हें गुनगुनाते दिख जाते हैं.