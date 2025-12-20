रियलिटी शो में धर्मेंद्र के साथ आने के लिए मुमताज ने मांगे 20 लाख, डिमांड सुन मेकर्स के उड़े थे होश; अब एक्ट्रेस ने बताई वजह

Advertisement
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर से जुड़ा एक दिलचस्प और चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक रियलिटी शो में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ नज़र आने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपये की डिमांड रखी थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:22 PM IST
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर से जुड़ा एक दिलचस्प और चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक रियलिटी शो में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ नज़र आने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपये की डिमांड रखी थी. मुमताज़ ने इस पूरे मामले को बड़े ही बेबाक अंदाज़ में बयां करते हुए कहा, 'पैसा फेंको, तमाशा देखो'. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

रियलिटी शो के मेकर्स ने किया कांटेक्ट

मुमताज ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें कई सालों बाद एक रियलिटी शो के मेकर्स ने संपर्क किया था, जहां उन्हें धर्मेंद्र के साथ मंच शेयर करना था. बता दने कि दोनों की जोड़ी को 70 के दशक में दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी उनके फैंस उन्हें साथ देखने के लिए उत्साहित रहते हैं. इसी लोकप्रियता को देखते हुए शो के मेकर्स चाहते थे कि दोनों एक साथ दिखाई दें, ताकि शो की टीआरपी बढ़ाई जा सके.

अभिनेत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर चैनल और प्रोडक्शन हाउस उनके और धर्मेंद्र के नाम पर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन्हें भी उनकी वाजिब फीस मिलनी चाहिए. मुमताज़ के अनुसार, उन्होंने बिना किसी झिझक के 20 लाख रुपये की मांग रखी. उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह इंडस्ट्री का सच है—अगर आपको शो में चाहिए, तो उसकी कीमत चुकानी होगी. इसी संदर्भ में उन्होंने मशहूर कहावत का इस्तेमाल किया, “पैसा फेंको, तमाशा देखो.”

20 लाख रुपये की रखी थी मांग 

मुमताज ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मांग किसी लालच से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और स्टार वैल्यू को ध्यान में रखते हुए की गई थी. उन्होंने कहा कि आज के दौर में रियलिटी शोज़ में कुछ मिनट की उपस्थिति के लिए भी कलाकारों को मोटी रकम दी जाती है, ऐसे में उनका 20 लाख रुपये मांगना बिल्कुल जायज था.

गौरतलब है कि मुमताज़ और धर्मेंद्र ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी दर्शकों को याद है. इस खुलासे के बाद फैंस एक बार फिर उन्हें साथ देखने की इच्छा जता रहे हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार यह डील फाइनल हुई या नहीं.

मुमताज का यह बयान न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि दिग्गज कलाकार आज भी अपनी पहचान और कीमत को लेकर पूरी तरह सजग हैं.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव.

