द ट्रेटर्स 2 में बाहर हुए मुनव्वर फारुकी, कंटेस्टेंट पर जमकर भड़के; करण जौहर के शो में जमकर हुआ बवाल

Munawar Faruqui Eliminate: करण जौहर के मशहूर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' की शुरुआत ही जबरदस्त ड्रामे और धोखे के साथ हुई है. शो के शुरुआती एपिसोड्स में ही स्टैंडअप कॉमेडियन और रैपर मुनव्वर फारुकी को निशाना बनाकर शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. मुनव्वर पर साथी खिलाड़ियों ने गद्दार होने का आरोप लगाया था. लेकिन जैसे ही होस्ट करण जौहर के सामने मुनव्वर ने अपने 'इन्नोसेंट' होने का खुलासा किया, उनका गुस्सा बाकी खिलाड़ियों पर बुरी तरह फूट पड़ा.
प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में पहले दिन से ही धोखे और रणनीति का खेल देखने को मिल रहा है. शो के होस्ट करण जौहर के सामने जब पहला 'सर्कल ऑफ शक' सजा, तो माहौल पूरी तरह से गर्मा गया. कॉमेडियन और रैपर मुनव्वर फारुकी ने जैसे ही एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को गद्दार के रूप में वोट दिया, वैसे ही बाकी कंटेस्टेंट्स ने एकजुट होकर मुनव्वर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. अधिकांश वोट मिलने की वजह से मुनव्वर को शो के शुरुआती दौर में ही बाहर होना पड़ा.
बाहर होते ही गालियों के साथ निकाला गुस्सा
शो के सोर्स और टेलीकास्ट हुए एपिसोड्स के मुताबिक मुनव्वर को जब सेंटर में आकर अपनी असलियत (इनोसेंट या ट्रेटर) बतानी थी, तब उनका सब्र टूट गया. बेहद भावुक और गुस्से में नजर आए मुनव्वर ने बाकी खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे सभी इनसिक्योर लोगों का झुंड हैं. मुनव्वर ने कहा कि ये सब लोग उनसे डर रहे थे कि कहीं वह सबको हरा न दें. उन्होंने गालियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे तो सिर्फ खेल खेलने आए थे, लेकिन बाकी लोग उनसे खौफजदा थे.
Malika Sherawat says !!
Mujhe to nhi bola akele me #MunawarFaruqui #Traitors2 pic.twitter.com/Ljad2dzAIO
— Veeru (@realveeru_) August 12, 2026
'सॉफ्ट टारगेट बनना मेरी पुरानी कहानी है'
एलिमिनेशन के रिवील से ठीक पहले मुनव्वर फारुकी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनके साथ ऐसा ही होने वाला है. मुनव्वर ने कहा, "यह मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है. मुझे अक्सर निशाना बनाया जाता है. आप मुझे सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं या फिर इस शो के लिए जरूरत से ज्यादा बेहतर. मैं साफ तौर पर दूसरों की इनसिक्योरिटी देख सकता हूं." उन्होंने दोस्तों का मुखौटा पहनकर नाम लिखने वाले सह-कलाकारों को तंज कसते हुए धन्यवाद भी कहा.
Munawar u won hearts on Day 1 Real winner played like true #MunawarFaruqui #Traitors2 pic.twitter.com/KJVJJRlAOc
— Hina_khanfc (@Hinakhanfc24) August 12, 2026
कौन थे असली ट्रेटर्स?
दिलचस्प बात यह है कि जिस मुनव्वर फारुकी को गद्दार समझकर घर से बेघर किया गया, वह पूरी तरह से बेकसूर (इन्नोसेंट) थे. मीडिया रिपोर्ट्स और शो के टेलीकास्ट के अनुसार गेम के असली ट्रेटर्स आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), क्रिस्टल डिसूजा और हरमन सिंघा थे. बाद में शाहनील गिल को चौथे ट्रेटर के रूप में भर्ती किया गया था. असली गद्दार तो सुरक्षित बच गए, लेकिन मुनव्वर फारुकी को बलि का बकरा बनना पड़ा.
'द ट्रेटर्स 2' के पहले एपिसोड से ही झटके लगने शुरू हो गए थे. पहले ही दिन दिग्गज अभिनेता दलीप ताहिल को गोल्ड कॉइंस वाले टास्क में रणनीति गलत पड़ने की वजह से बाहर होना पड़ा था. वहीं जादूगर करण सिंह मैजिक ट्रेटर्स का पहला मर्डर विक्टिम बने.