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The Traitors 2 से बाहर होते ही बरसे मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत को बताया 'कलेशी बुआ'

The Traitors 2 : 'द ट्रेटर्स 2' के तीसरे एपिसोड से ही बाहर होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने एविक्शन पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार निशाना बनाया गया और कुछ कंटेस्टेंट्स उनकी पॉपुलैरिटी से इनसिक्योर थे, वहीं मुनव्वर ने मल्लिका शेरावत को ‘कलेशी बुआ’ भी कह दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 14, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:56 PM IST
The Traitors 2 से बाहर होते ही बरसे मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत को बताया 'कलेशी बुआ'

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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The Traitors 2 से बाहर होते ही मल्लिका शेरावत पर बरसे मुनव्वर, बोले- 'कलेशी बुआ...'
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