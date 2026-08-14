The Traitors 2 से बाहर होते ही बरसे मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत को बताया 'कलेशी बुआ'

करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' शुरू होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. शो के पहले ही दिन ऐसा धमाका हुआ कि कंटेस्टेंट्स से ज्यादा ऑडियंस के होश उड़ गए. पहले राउंड में ही 5 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इनमें सबसे बड़ा नाम मुनव्वर फारूकी का था. कई रियलिटी शोज जीतकर 'द ट्रेटर्स' में पहुंचे मुनव्वर को शुरुआत में ही लोगों ने खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया. 'सर्कल ऑफ शक' के पहले राउंड में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले और उनका गेम वहीं खत्म हो गया.