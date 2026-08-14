The Traitors 2 से बाहर होते ही बरसे मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत को बताया 'कलेशी बुआ'

करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' शुरू होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. शो के पहले ही दिन ऐसा धमाका हुआ कि कंटेस्टेंट्स से ज्यादा ऑडियंस के होश उड़ गए. पहले राउंड में ही 5 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इनमें सबसे बड़ा नाम मुनव्वर फारूकी का था. कई रियलिटी शोज जीतकर 'द ट्रेटर्स' में पहुंचे मुनव्वर को शुरुआत में ही लोगों ने खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया. 'सर्कल ऑफ शक' के पहले राउंड में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले और उनका गेम वहीं खत्म हो गया.
लेकिन बाहर निकलते वक्त मुनव्वर थोड़े इमोशनल नजर आए और उन्होंने इशारों-इशारों में बाकी खिलाड़ियों को इनसिक्योर बताया. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में मुनव्वर से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि हां, ऐसा हुआ है.
मुनव्वर के मुताबिक, बाकी सभी खिलाड़ी उन्हें पहले से ही एक बड़ा खतरा मानकर चल रहे थे. उन्होंने कहा कि वो किसी से कुछ छिपाकर नहीं खेल रहे थे और लगातार सभी से बातचीत कर रहे थे. लेकिन उन्हें पता था कि कुछ लोग गेम जीतना चाहते हैं, जबकि कुछ का पहला मकसद उन्हें बाहर करना था. यानी मुनव्वर के लिए शो का पहला दिन ही 'ट्रेटर्स' का सबसे बड़ा ट्रैप बन गया.
शो में मल्लिका शेरावत भी अपने अलग अंदाज की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. वहीं जब मुनव्वर से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में मल्लिका की तुलना फिल्मों के एक 'साइड कैरेक्टर' से कर दी. उन्होंने कहा कि फिल्मों में एक ऐसा 'बुआ' वाला किरदार होता है, जिसकी एंट्री होते ही सीन मजेदार हो जाता है.
इसी बात पर करण सिंह मैजिक ने उन्हें 'कलेशी बुआ' कह दिया और मुनव्वर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. मुनव्वर ने आगे कहा कि मल्लिका जब भी स्क्रीन पर आती हैं तो माहौल मजेदार हो जाता है. हालांकि, उनके मुताबिक वो शो की कहानी का मैन कैरेक्टर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर की तरह हैं जो पूरी फिल्म यानी शो को एंटरटेनिंग बनाता है.
फिलहाल 'द ट्रेटर्स इंडिया 2' की शुरुआत ही इतनी ट्विस्टेड हो चुकी है कि आने वाले एपिसोड में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन बनेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. शो का प्रीमियर 13 अगस्त 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हो चुका है और नए एपिसोड हर गुरुवार को स्ट्रीम किए जा रहे हैं.