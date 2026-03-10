टूरिस्ट की शर्मनाक हरकतें देख भड़कीं मुनमुन दत्ता, वायरल वीडियो शेयर कर जताया गुस्सा, बोलीं- 'ये देखकर शर्म...'

Munmun Dutta Slams Indian Tourists: फेमस टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. इस शो को लेकर लोगों में ऐसी दिवानगी है कि वे इसके किरदारों को भी काफी पसंद करते हैं. अगर आप भी इस शो को देखते हैं तो बबीता जी को तो जानते ही होंगे, जिन पर जेठालाल फिदा रहते हैं. बबीता जी ने हाल ही में पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन पर कुछ भारतीय टूरिस्ट के गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव पर बेहद गुस्सा जाहिर किया है.

मुनमुन दत्ता ने जाहिर की निराशा

दरअसल, मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में कुछ वायरल वीडियोज के क्लिप शेयर किए. इन वीडियो पर मुनमुन दत्ता ने काफी निराशा जाहिर की. वीडियो में कुछ भारतीय ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी. यही नहीं कुछ तो कथित तौर पर नेचुरल जगहों, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचते नजर आ रहे हैं. ये सभी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर शर्मनाक बर्ताव किया जा रहा है. खूबसूरत पैंगोंग झील के अंदर कार चलाने से लेकर पुरुषों का शर्ट उतारकर बर्फ पर आधे नंगे होकर नाचने तक. ये सब देखकर मुनमुन को इन सब पर काफी गुस्सा आ रहा है.

हेल्दी एनवायरमेंट को सपोर्ट करती हैं मुनमुन

बता दें कि मुनमुन दत्ता हेल्दी एनवायरमेंट की पूरी सपोर्ट हैं और जानवरों से भी काफी प्यार करती हैं. हाल ही में, मुनमुन ने अपनी मॉर्निंग रूटीन की एक प्यार सी झलक शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने नए रेस्क्यू किए गए बिल्ली के बच्चे को फैंस से मिलवाया था. अपने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने एक क्लिप शेयर किया था, जिसमें छोटा सा बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ था और वह अपना मेकअप रूटीन शुरू कर रही थीं. क्यूरियस छोटी बिल्ली इधर-उधर देखती रही और हर हरकत पर ध्यान देती रही.

मुनमुन वीडियो में बिल्ली के बच्चे से बात भी कर रही थी. वह कह रही थी 'बेटा क्या तुम जानना चाहते हो कि बच्चा... चलो मेकअप शुरू करते हैं... यह हमारा नया रेस्क्यू है... अपने खाने अभी... तुम मेकअप करोगी... जिज्ञासु बिल्ली...' बता दें कि मुनमुन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती रहती हैं.