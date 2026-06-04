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Hindi Newsबॉलीवुडबार-बार Kissing Scene रीटेक करवाता था हीरो, Munna Bhai MBBS की एक्ट्रेस ने सालों बाद किया चौंकाने वाला खुलासा

'बार-बार Kissing Scene रीटेक करवाता था हीरो', Munna Bhai MBBS की एक्ट्रेस ने सालों बाद किया चौंकाने वाला खुलासा

संजय दत्त स्टारर Munna Bhai MBBS का नाम सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. इस कई डायलॉग्स आज भी लोगों मुंह जुबानी याद हैं. लेकिन सालों बाद अब इस फिल्म में नजर आने वाली एक एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद फैंस हैरान रह गए हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:33 PM IST
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'बार-बार Kissing Scene रीटेक करवाता था हीरो', Munna Bhai MBBS की एक्ट्रेस ने सालों बाद किया चौंकाने वाला खुलासा

साल 2003 में संजय दत्त और ग्रेसी सिंह स्टारर फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अरशद वारसी और एक्ट्रेस प्रिया बापट भी नजर आए थे. प्रिया ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद सभी हक्के-बक्के रह गए हैं. उन्होंने फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें कभी भी फिल्मों में किसिंग सीन करने से परेशानी नहीं थी. अगर वो फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए जरूरी या अहम है, तो उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है.

किसिंग सीन पर डायरेक्टर से किया सवाल
प्रिया बापट ने अपनी एक फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए बताया कि एक फिल्म की रीडिंग सेशन के दौरान उनके मन में एक डाउट आया, जिसके चलते उन्होंने बार-बार डायरेक्टर से पूछा कि सीन में इसकी जरूरत क्या है. प्रिया ने बताया कि उनके मन में इसलिए डाउट नहीं था कि उन्हें किसिंग सीन करना नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहती थीं कि वो सीन में इसे जस्टिफाई कैसे करने वाले हैं. 

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स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं था किसिंग सीन
प्रिया ने इस इंटरव्यू में आगे बताया कि उनके दिमाग में कई बार ये सवाल आ रहा था, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने उन्हें सीन के लिए तैयार कर लिया. उन्होंने कहा, ‘अगर ये स्क्रिप्ट डिमांड है तो मैं तैयार हूं, लेकिन इसकी जरुरत नहीं थी.’ आखिर में डायरेक्टर के बार-बार कहने से वो किसिंग सीन के लिए तैयार हो गईं. 

एक्टर बार-बार करता रहा किस
डायरेक्टर के कहने पर प्रिया बापट रेडी तो हो गईं, लेकिन हालात उस समय बिगड़ गए, जब को-एक्टर बार-बार सीन और गाने को इम्प्रोवाइज करने की मांग करने लगा. उन्होंने कहा, ‘कई बार एक्टर ने सीन को इम्प्रोवाइज करने को कहा और वो मुझे किस करता रहा…मुझे आज तक ये नहीं पता कि उस समय मैं अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पाई.’ प्रिया ने कहा उस समय वो इस बात को नहीं समझ पाईं कि ये उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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होटल में किए कई मैसेज
प्रिया ने आगे बताया कि सिर्फ सीन इम्प्रोवाइज ही नहीं, उस एक्टर ने शूटिंग के अलावा भी उनसे मिलने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि एक्टर उन्हें बार-बार मैसेज कर साथ में नाश्ता करने और स्विमिंग सिखाने की बात कर रहा था. प्रिया ने बताया कि उन्हें इन सब में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है और न ही उनके साथ पहले कभी ऐसा हुआ था और आगे भी कभी किसी के साथ ऐसा न हो. 

जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि संजय दत्त की फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ और लगे रहो मुन्ना भाई के अलावा भी प्रिया बापट ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें शिवाजी राजे भोलसे बोलतोय, काकस्पर्श समेत तमाम हिंदी समेत कई हिंदी और मराठी फिल्में शामिल हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन डेली लाइफ से जुड़ी अपडेट शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर प्रिया बापट के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

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