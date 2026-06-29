अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन की शादी पक्की? अंकल ने किया बड़ा खुलासा; बोले- 'लगभग तय'

Anirudh Ravichander Kavya Maran Wedding: फेमस म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और एसआरएच की सीईओ काव्या मारन की शादी की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दोनों ने भले ही इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी हो, लेकिन अब अनिरुद्ध के अंकल और दिग्गज अभिनेता वाई. जी. महेंद्र ने इस पर रिएक्ट किया है, जिसके बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं. उन्होंने दावा किया है कि दोनों की शादी लगभग पक्की हो गई है.
अनिरुद्ध और काव्या की शादी की चर्चा तब और तेज हो गई जब अनिरुद्ध के अंकल, एक्टर वाई जी महेंद्र ने कथित तौर पर उनकी शादी की पुष्टि की. KPTV से बात करते हुए, महेंद्र ने अनिरुद्ध को 'बहुत शांत स्वभाव का लड़का' बताया और उनकी होने वाली शादी के लिए उन्हें बधाई दी. 'मैं इस मौके पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं, वे एक बहुत बड़ी शादी करने जा रहे हैं. मुझे जो बताया गया है, उसके आधार पर यह पक्का है. वे शादी कर रहे हैं.'
महेंद्र ने शादी की तारीख या जगह जैसी और जानकारी देने से परहेज किया. हालांकि, उन्होंने काव्या का जिक्र किया और उन्हें 'कोई आम लड़की नहीं' बताया. उन्हें काबिल और मेहनती बताते हुए उन्होंने कहा, 'वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है. उनमें इतनी बड़ी टीम (SRH) को संभालने की क्षमता है. उन्हें अपने पिता से बिजनेस के गुण विरासत में मिले हैं. वे एक अच्छी जोड़ी हैं. दोनों को साथ मिलकर म्यूजिक बिजनेस में काम करना चाहिए. इस बीच, न तो अनिरुद्ध रविचंदर और न ही काव्या मारन ने अब तक शादी की आधिकारिक पुष्टि या घोषणा की है.
यह पहली बार नहीं है जब अनिरुद्ध और काव्या का नाम एक साथ जोड़ा गया है. साल 2025 में एक रेडिट पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि वे दोनों एक साल से ज्यादा समय से डेट कर रहे थे और शादी करने की योजना बना रहे थे. पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि सुपरस्टार रजनीकांत, जो अनिरुद्ध के रिश्तेदार हैं, ने उनके रिश्ते पर चर्चा करने के लिए काव्या के पिता कलानिधि मारन से मुलाकात की थी.
हालांकि, उस समय अनिरुद्ध ने शादी की खबरों को खारिज कर दिया था. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'शादी? lol... शांत हो जाओ दोस्तों, कृपया अफवाहें फैलाना बंद करो.' हालांकि गायक ने शादी की अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने काव्या को डेट करने की अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं की.