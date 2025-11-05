पहले शादी में खूब लूटी बिरयानी, खाते ही पेट पकड़ने लगे मेहमान, गुस्से में शख्स ने मुस्लिम एक्टर को भेज दिया नोटिस, मांगा 5 लाख का मुआवजा

Superstar Legal Trouble: हाल ही में एक कंज्यूमर शिकायत के बाद इंडस्ट्री में मोस्ट फेमस एक्टर को नोटिस जारी किया गया है. मामला एक बिरयानी राइस ब्रांड से जुड़ा है, जिससे फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई. शिकायतकर्ता ने मुआवजे और नुकसान की मांग की है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.
Dulquer Salmaan Legal Trouble: हम यहां मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर दुलकर सलमान की बात कर रहे हैं, जो इन दिनों मुश्किलों में हैं. केरल के पठानमथिट्टा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 3 दिसंबर को पर्सनली पेश होने का आदेश दिया है. मामला ‘रोज ब्रांड बिरयानी राइस’ से जुड़ा है, जिसके दुलकर ब्रांड एंबेसडर हैं. शिकायतकर्ता ने 5 लाख रुपये के मुआवजे, 10,250 रुपये चावल की कीमत और कोर्ट कॉस्ट की मांग की है.
कमीशन ने तीनों आरोपियों को 3 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है ताकि वे अपना जवाब दे सकें. ये पूरा मामला एक कैटरिंग फर्म मालिक की शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का कहना है कि शादी समारोह में ‘रोज ब्रांड बिरयानी राइस’ से बनी बिरयानी खाने के बाद मेहमानों को फूड पॉइजनिंग हो गई. इस घटना के बाद कई लोग बीमार पड़ गए और कैटरिंग फर्म की साख पर बुरा असर पड़ा. फर्म के मालिक का दावा है कि उनकी इमेज खराब हो गई और आगे आने वाले ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए.
बिरयानी खाते ही पेट पकड़ने लगे मेहमान
इस वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है. शिकायतकर्ता पी.एन. जयराजन पठानमथिट्टा के रहने वाले हैं और एक लोकल कैटरिंग बिजनेस चलाते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक शादी के लिए ‘रोज ब्रांड’ का 50 किलो वाला बिरयानी राइस का बैग खरीदा था, जिसकी कीमत 10,250 रुपये थी. लेकिन उस पैक पर न तो पैकिंग डेट थी और न ही एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी. जयराजन का कहना है कि इस चावल से बनी बिरयानी खाने के बाद कई मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें हुईं.
मामले में बनाए गए कुल तीन आरोपी
जिसके बाद लोगों का मेडिकल खर्च बढ़ गया. इस मामले में कुल तीन आरोपी बनाए गए हैं. पहला आरोपी है ‘रोज बिरयानी राइस’ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर. दूसरा आरोपी ‘मलाबार बिरयानी एंड स्पाइस’ का मैनेजर है, जहां से ये चावल खरीदा गया था. तीसरा आरोपी हैं एक्टर दुलकर सलमान, जो इस ब्रांड के एंबेसडर हैं. शिकायत में कहा गया है कि तीनों की लापरवाही के चलते लोगों की तबीयत खराब हुई और उपभोक्ताओं को नुकसान झेलना पड़ा. शिकायतकर्ता ने भी माना कि उन्होंने एक्टर का एड देखकर ये चावल खरीदा था.
2024 में बने थे ‘रोज बिरयानी राइस’ के ब्रांड एंबेसडर
दुलकर सलमान ने मई 2024 में ‘रोज बिरयानी राइस’ के ब्रांड एंबेसडर बनने का ऐलान किया था. उनका चेहरा इस ब्रांड के कई एड्स में दिखाया गया था, जिससे उपभोक्ताओं को भरोसा हुआ कि ये प्रोडक्ट सुरक्षित है. लेकिन अब ये मामला उनके लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि उनकी इमेज पर भी सवाल उठ रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो दुलकर सलमान इन दिनों अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बने हैं. वो जल्द ही Rage of Kaantha में नजर आने वाले हैं, जो 17 नवंबर को रिली होने वाली है. साथ ही वे ‘I’m Game’ में दिखाई देंगे, जो 2026 में रिलीज होगी.
