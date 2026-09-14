/मजहब से ऊपर उठकर मनाई जाती है गणेश चतुर्थी: जानिए उन मुस्लिम बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बारे में, जो रखते हैं बप्पा पर अटूट श्रद्धा

Bollywood Ganpati Celebration: गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही पूरा देश भक्ति के रंग में रंग जाता है. हवाओं में 'गणपति बाप्पा मोरिया' की गूंज होती है और हर तरफ एक अलग ही पॉजिटिव वाइब देखने को मिलती है. भारत में त्यौहार सिर्फ किसी एक धर्म के नहीं होते, बल्कि ये सबको आपस में जोड़ने का काम करते हैं. हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड और टीवी जगत में भी यह खूबसूरती साफ दिखाई देती है. स्क्रीन पर अपने अभिनय से दिल जीतने वाले कई मुस्लिम सेलेब्स हर साल अपने घरों में गणपति बप्पा का स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं. वे न सिर्फ अपने घर में बप्पा की स्थापना करते हैं, बल्कि पूरे विधि-विधान से पूजा और आरती भी करते हैं. आइए जानते हैं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के उन मशहूर मुस्लिम स्टार्स के बारे में, जिनकी बप्पा पर गहरी आस्था है.
सलमान खान
बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही ग्रैंड लेवल पर मनाया जाता है. सलमान की मां सुशीला चरक (सलमा खान) और पूरा खान परिवार बप्पा का स्वागत बहुत ही भक्ति-भाव से करता है. सलमान खान खुद आरती करते हैं, ढोल-नगाड़ों पर डांस करते हैं और विसर्जन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. उनके घर का गणेशोत्सव पूरे बॉलीवुड में फेमस है.
शाहरुख खान
बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान भी हर साल अपने घर 'मन्नत' में गणपति बाप्पा को लेकर आते हैं. शाहरुख अपने छोटे बेटे अबराम और पूरे परिवार के साथ मिलकर बप्पा की पूजा करते हैं. सोशल मीडिया पर जब भी वे बप्पा के साथ अपनी फोटो शेयर करते हैं, तो फैंस उनके इस सेक्युलर अंदाज़ और सोच की जमकर तारीफ करते हैं. शाहरुख का मानना है कि हर त्यौहार हमें खुशियां और प्यार बांटना सिखाता है.
सारा अली खान
यंग जनरेशन की फेवरेट एक्ट्रेस सारा अली खान हमेशा से ही अपनी धार्मिक आस्था को लेकर खुलकर बात करती हैं. सारा हर साल अपने घर पर गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापित करती हैं और पीले या लाल पारंपरिक कपड़ों में बप्पा की पूजा करती हैं. वह लालबागचा राजा के दर्शन करने भी जाती हैं. सारा के लिए गणेश चतुर्थी का मतलब बप्पा से आशीर्वाद लेना और घर में पॉजिटिविटी लाना है.
सैफ अली खान
पटौदी खानदान के नवाब और बेहतरीन एक्टर सैफ अली खान भी गणेशोत्सव को बहुत ही सादगी और प्यार से मनाते हैं. करीना कपूर खान और अपने बच्चों तैमूर व जेह के साथ मिलकर सैफ घर पर क्ले (मिट्टी) के गणपति बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं. सैफ का मानना है कि बच्चों को हर धर्म के त्यौहारों का सम्मान करना और उनसे जुड़ी अच्छी बातें सीखना बहुत जरूरी है.
हिना खान
टीवी और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान भी बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हैं. हिना हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने दोस्तों के घर बप्पा के दर्शन करने जाती हैं और सोशल मीडिया पर फैंस को विश भी करती हैं. मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिना की बप्पा पर श्रद्धा कभी कम नहीं हुई और वे हमेशा बप्पा से सुख-शांति की प्रार्थना करती हैं.
शहीर शेख
टीवी के बेहद हैंडसम और मशहूर एक्टर शहीर शेख भी गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही प्यार से मनाते हैं. अपनी पत्नी रुचिका कपूर के साथ मिलकर शहीर घर को दीयों और फूलों से सजाते हैं. शहीर का मानना है कि गणपति बाप्पा घर में खुशियां और नई शुरुआत की एनर्जी लाते हैं, इसलिए वे इस त्यौहार को हर साल खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते.
जैन इमाम
टीवी के पॉपुलर एक्टर जैन इमाम भी उन सितारों में शामिल हैं जो गणेशोत्सव की रौनक को दिल से एन्जॉय करते हैं. जैन अक्सर अपने दोस्तों के घर जाकर बप्पा की आरती में शामिल होते हैं और विसर्जन के दौरान जमकर डांस भी करते हैं. उनका मानना है कि बप्पा सभी के विघ्न हर लेते हैं और मुंबई की गणेश चतुर्थी की बात ही कुछ अलग है.
अदा खान
'नागिन' फेम एक्ट्रेस अदा खान बप्पा की बहुत बड़ी फैन और भक्त हैं. अदा हर साल गणेश चतुर्थी पर अपने घर में इको-फ्रेंडली गणपति लाती हैं या फिर अपने करीबी दोस्तों के घर जाकर बप्पा के सामने माथा टेकती हैं. वे बप्पा के लिए मोदक बनाती हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेकर ही अपने नए कामों की शुरुआत करती हैं.
रक्षंदा खान
टीवी की सीनियर और टैलेंटेड एक्ट्रेस रक्षंदा खान भी गणेश चतुर्थी को बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करती हैं. अपने पति सचिन त्यागी और परिवार के साथ मिलकर रक्षंदा घर में बप्पा का स्वागत करती हैं. वे इस त्योहार के जरिए अपने फैंस और समाज को एकता और भाईचारे का बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती हैं.
टीवी के अन्य मुस्लिम सेलेब्स का सपोर्ट
इन बड़े सितारों के अलावा टीवी इंडस्ट्री के कई और मुस्लिम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी हैं जो गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के अलग-अलग पंडालों में जाकर बप्पा के दर्शन करते हैं. इनमें आमना शरीफ और अली गोनी जैसे सितारे भी शामिल हैं जो अपने दोस्तों के साथ बप्पा की भक्ति में लीन नजर आते हैं. यह दिखाता है कि मुंबई का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा इमोशन है जो हर मजहब के इंसान को एक धागे में पिरो देता है.