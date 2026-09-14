Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /मजहब से ऊपर उठकर मनाई जाती है गणेश चतुर्थी: जानिए उन मुस्लिम बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बारे में, जो रखते हैं बप्पा पर अटूट श्रद्धा

मजहब से ऊपर उठकर मनाई जाती है गणेश चतुर्थी: जानिए उन मुस्लिम बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बारे में, जो रखते हैं बप्पा पर अटूट श्रद्धा

गणेश चतुर्थी पर सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और टीवी के कई मुस्लिम स्टार्स भी बप्पा का ग्रैंड वेलकम करते हैं. सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर सारा अली खान और हिना खान तक, जानिए कौन-कौन से मुस्लिम सेलेब्स बप्पा की भक्ति में लीन रहते हैं.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Sep 14, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:43 AM IST
मजहब से ऊपर उठकर मनाई जाती है गणेश चतुर्थी: जानिए उन मुस्लिम बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बारे में, जो रखते हैं बप्पा पर अटूट श्रद्धा
Image Credit: इन मुस्लिम सेलेब्रिटीज के घर भी गूंजते हैं गणपति के जयकारे (फाइल फोटो)

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है. वर्तमान में वे जी न्यूज हिंदी में चीफ सब-एडिटर के रूप में बॉलीवुड-वायरल सेक्शन संभाल रहे हैं. अल्केश की मुख्य विशेषज्ञता बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, वायरल सिनेमा ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव्स में है.

साल 2012 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और NDTV जैसे देश के अग्रिम मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. अल्केश ने अपने करियर में अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा और राजपाल यादव जैसी कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं. फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स का इन-डेप्थ डेटा एनालिसिस करना उनका मजबूत पक्ष है. वे पाठकों तक बॉलीवुड जगत की हर छोटी-बड़ी खबर सटीक, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचाते हैं.

आप अल्केश कुशवाहा से सीधे alkesh.kushwaha@zeemedia.com पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए https://zeenews.india.com/hindi/entertainment पर भी जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुस्लिम देश में विराजमान गणपति: माउंट ब्रोमो के अधिपति के दर्शन के लिए उमड़ती भीड़
2
3
4
5