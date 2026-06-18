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‘मैं वापस आऊंगा’ को ‘एंटी-नेशनल’ कहने वालों को एआर रहमान ने ऐसा दिया करारा जवाब, धड़ल्ले से वायरल हो रही इंस्टा स्टोरी

Main Vaapas Aaunga Film: इम्तियाज अली की नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है. फिल्म को ‘एंटी-नेशनल’ बताया जा रहा है, जिसको लेकर एआर रहमान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर करारा जवाब दिया है. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:36 AM IST
‘मैं वापस आऊंगा’ को ‘एंटी-नेशनल’ कहने वालों को एआर रहमान ने ऐसा दिया करारा जवाब, धड़ल्ले से वायरल हो रही इंस्टा स्टोरी
Image Credit: AR Rahman Reaction on Main Vaapas Aaunga

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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