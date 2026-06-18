AR Rahman Reaction on Main Vaapas Aaunga: हिंदी सिनेमा को कई प्यार भरी कहानियां देने वाले फिल्ममेकर इम्तियाज अली की नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है. लोग इसकी इमोशनल कहानी और एआर रहमान के शानदार म्यूजिक की खूब तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. इसी बीच, कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर बेवजह का नया विवाद खड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं.
फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच ऑस्कर विनर म्यूजिर कंपोजर एआर रहमान ने सोशल मीडिया पर फिल्म को ‘एंटी-नेशनल’ कहने वालों को करारा जवाब दिया है. रहमान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मजेदार और व्यंग्य भरा पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा जो ये सवाल उठा रहे थे कि फिल्म में पाकिस्तान को बिना किसी आतंकी या खुफिया एजेंट के कैसे दिखाया जा सकता है. रहमान ने इस पर खुद कुछ लिखने के बजाय सिर्फ एक हंसने वाला इमोजी शेयर कर सबकी बोलती बंद कर दी.
‘मैं वापस आऊंगा’ को लेकर भले ही सोशल मीडिया पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन फिल्म के गानों ने हर किसी का दिल जीत लिया. ‘रॉकस्टार’, ‘हाईवे’, ‘तमाशा’ और ‘अमर सिंह चमकीला’ जैसी शानदार फिल्मों के बाद ये एआर रहमान और इम्तियाज अली की जोड़ी की 5वीं फिल्म है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘रॉकस्टार’ के मशहूर सूफी गाने ‘कुन फाया कुन’ की मेकिंग से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प किस्सा फैंस के साथ शेयर किया है.
इम्तियाज अली का कहना है कि इस गाने की असली खूबसूरती एआर रहमान, इरशाद कामिल और हमारे पवित्र ग्रंथों की वजह से है. उन्होंने बताया कि गाने की सबसे पॉपुलर लाइन ‘जब कहीं भी, कुछ नहीं, भी नहीं था’ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से इंस्पायर है, जिसमें दुनिया की शुरुआत के बारे में बताया गया है. वहीं दूसरी तरफ, गाने का मुख्य हिस्सा ‘कुन फाया कुन’ कुरान शरीफ से लिया गया है. इसका सीधा सा मतलब है ‘हो जा और वो हो गया’. ईश्वर या अल्लाह की इस ताकत का जिक्र बाइबल में भी देखने को मिलता है.
रहमान साहब इस गाने को लेकर काफी सीरियस थे और अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ रहे थे. उनका मानना था कि इस गाने के बोल बहुत दमदार हैं, इसलिए इसे तैयार करने से पहले उन्होंने कई एक्सपर्ट्स से बातचीत की. वे नहीं चाहते थे कि इतने पवित्र विचारों को गलत तरीके से पेश किया जाए. यही वजह है कि पूरी टीम ने गाने की पवित्रता और मर्यादा का खास ख्याल रखा. उन्होंने इस गाने को बहुत सम्मान के साथ रिकॉर्ड किया, ताकि इसके इमोशन को सही रूप में लोगों के सामने लाया जा सके और ये बेहतरीन बन पाया.
इम्तियाज ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, ‘जब हम लोग इस गाने को रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंचे, तो सबने अपने हाथ-पैर और मुंह धोए और नंगे पैर अंदर गए. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि हम एक बेहद कीमती और पावन चीज पर काम कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पर थी’. बता दें, 12 जून को रिलीज हुई करीब 70 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शर्वरी वाघ और बनिता संधू नजर आ रहे हैं, जिसने अब तक करीब 18 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.