ओटीटी पर फ्री में देखें ये फ्री क्राइम थ्रिलर, धांसू है IMDb रेटिंग, 21 साल पुरानी फिल्म देख हो जाएंगे दंग

छुट्टी के दिन लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं. संडे के दिन आप भी घर पर बैठे-बैठे फ्री में थ्रिलर फिल्म देख सकते हैं. अगर आपको हिंदी थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो आप ओटीटी पर फ्री में ये फिल्म देख सकते हैं. इस फिल्मों की IMDb रेटिंग भी धांसू है.
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अगर आप हिंदी थ्रिलर फिल्म के शौकीन हैं तो आप ओटीटी पर फ्री में ये फिल्म देख सकते हैं. आप इन फिल्मों को फ्री में देख सकते हैं. जी 5 पर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों को बिना सब्सक्रिप्शन पर देख सकते हैं. जी 5 की इस लिस्ट में आप कई हिट फिल्मों को देख सकते हैं. इन फिल्मों में की रेटिंग बेहद हाई है.
साल 2005 में फिल्म रिलीज हुई थी. रामानुजम नाम का शख्य मल्टिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है. दिन में वह बहुत सीधा-साधा वकील है जो रात को खतरनाक इंसान बन जाता है. जो कि बुरे लोगों को सजा देता है. IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 8.4 है.
गंगाजल की IMDb रेटिंग 7.8 है. गंगाजल बिहार के भागलपुर की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है. शहर से क्राइम करने के लिए पुलिसवाले जेल में बंद गुंड़ों की आंखों को फोड़ देते हैं. शुरुआत में आईपीएस अमित कुमार खिलाफ होते हैं बाद में वह भी पुलिसवाले का साथ देते हैं.
गजनी की IMDb रेटिंग 7.4 है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट है. फिल्म में संजय की कहानी दिखाई है जो कि बेहद अमीर होता है. उसे एक लड़की से प्यार होता है. संजय लड़की से अपने अमीर होने की सच्चाई छिपाता है. उस लड़की को गुंडे मार देते हैं. संजय को इस बात से झटका लगता है. जिसके बाद संजय को भूलने की बीमारी हो जाती है. संजय उस शख्स का नाम शरीर पर लिख लेता है जिससे बदला लेना है. इसके बाद संजय अपना बदला लेता है.
खलनायक IMDb रेटिंग 7.1 है. साल 1993 में रिलीज फिल्म खलनायक बेहद शानदार फिल्म है. फिल्म में इंस्पेक्टर राम खतरनाक क्रिमिनल बल्लू को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं. इस दौरान इंस्पेक्टर राम की मदद करती है. गंगा बल्लू के प्यार में पड़ने का नाटक करती है. फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपरहिट हुई थी.
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