दीपिका से जुड़े वायरल दावों पर मुजम्मिल इब्राहिम ने दी सफाई, बोले- 'मैंने हमेशा सम्मान बनाए रखा...'

एक्टर और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम इन दिनों एक बार फिर खबरों का हिस्सा बन गए हैं. इसकी वजह उनका कोई नया इंटरव्यू नहीं, बल्कि करीब एक साल पुराना इंटरव्यू है, जिसकी कुछ छोटी-छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन वीडियो को देखकर कई लोगों को लगा कि मुजम्मिल ने हाल ही में दीपिका पादुकोण के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर नए दावे किए हैं. ये मामला सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक्टर को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी.
मुजम्मिल इब्राहिम ने कहा कि जिस इंटरव्यू की बात हो रही है, वो नया नहीं है. उनके मुताबिक, वायरल वीडियो को पूरी बातचीत से हटाकर पेश किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हो रही है.
मुजम्मिल ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जिस इंटरव्यू को नया बताकर शेयर किया जा रहा है, वो करीब एक साल पहले रिकॉर्ड किया गया था. उन्होंने बताया कि अभी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो पूरी बातचीत के सिर्फ कुछ हिस्से हैं. उनका कहना है कि जब किसी लंबी बातचीत के छोटे-छोटे क्लिप अलग करके दिखाए जाते हैं, तो उसमें असली बात, झिझक और सामने वाले के लिए सम्मान जैसी बातें अक्सर गायब हो जाती हैं. इसी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हाल ही में कोई नया बयान दिया है, जबकि ऐसा नहीं है.
मुजम्मिल ने अपने बयान में ये भी साफ किया कि उन्होंने हमेशा अपने अतीत से जुड़े लोगों के बारे में सम्मान के साथ बात की है और आगे भी ऐसा ही करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ को संवारने में कई साल लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि अब इस मुद्दे को यहीं खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन उतना ही जरूरी उनके लिए सम्मान बनाए रखना भी है.
ये इंटरव्यू उस समय वायरल हुआ जब, मुजम्मिल इब्राहिम ने दावा किया कि वो और दीपिका पादुकोण करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे. उन्होंने कहा था कि मुंबई में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और यह उनका पहला सीरियस रिलेशनशिप था. इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि दीपिका ने उन्हें पहले प्रपोज किया था. सबसे ज्यादा वायरल उनका वो बयान हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि रिश्ता उन्होंने खत्म किया था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने ये भी कहा था कि उस समय वो एक एक्टर के तौर पर पहचान बना चुके थे और काफी फेमस थे, जबकि दीपिका मॉडलिंग कर रही थीं.
इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ब्रेकअप के बाद क्या दीपिका से उनका कॉन्टैक्ट रहा, तो मुजम्मिल ने कहा था कि दोनों के बीच बाद में दोस्ती हो गई थी. उन्होंने बताया कि वो कभी-कभी एक-दूसरे से बात कर लेते थे और एक-दूसरे की कामयाबी पर बधाई भी देते थे. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि दीपिका पादुकोण की रणवीर सिंह से शादी होने के बाद दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई. उनके मुताबिक, शादी के बाद उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा और दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए.
आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने नवंबर 2018 में इटली में शादी की थी. दोनों बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में गिने जाते हैं. सितंबर 2024 में दोनों ने अपनी पहली संतान, एक बेटी का वेलकम किया था.