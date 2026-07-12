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दीपिका से जुड़े वायरल दावों पर मुजम्मिल इब्राहिम ने दी सफाई, बोले- 'मैंने हमेशा सम्मान बनाए रखा...'

Muzzammil Ibrahim on Deepika Padukone: कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक्टर और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही एक्टर ने नया बयान जारी कर सफाई दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 12, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:41 PM IST
दीपिका से जुड़े वायरल दावों पर मुजम्मिल इब्राहिम ने दी सफाई, बोले- 'मैंने हमेशा सम्मान बनाए रखा...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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