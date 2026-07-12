दीपिका से जुड़े वायरल दावों पर मुजम्मिल इब्राहिम ने दी सफाई, बोले- 'मैंने हमेशा सम्मान बनाए रखा...'

ये इंटरव्यू उस समय वायरल हुआ जब, मुजम्मिल इब्राहिम ने दावा किया कि वो और दीपिका पादुकोण करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे. उन्होंने कहा था कि मुंबई में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और यह उनका पहला सीरियस रिलेशनशिप था. इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि दीपिका ने उन्हें पहले प्रपोज किया था. सबसे ज्यादा वायरल उनका वो बयान हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि रिश्ता उन्होंने खत्म किया था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने ये भी कहा था कि उस समय वो एक एक्टर के तौर पर पहचान बना चुके थे और काफी फेमस थे, जबकि दीपिका मॉडलिंग कर रही थीं.