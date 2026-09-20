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रश्मिका मंदाना की 'मैसा' का टीजर हुआ रिलीज, पर्दे पर रोमांस नहीं खून बहाती दिखी एक्ट्रेस, एक्शन सीन ने जीता दिल

रश्मिका मंदाना की फिल्म मैसा का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर में रश्मिका का सबसे अलग अंदाज देखने को मिला है. ट्रेलर में एक्ट्रेस का जबरदस्त एक्शन सीन ने सबको हैरान कर दिया है.

Written ByShilpa
Published: Sep 20, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:00 PM IST
रश्मिका मंदाना की 'मैसा' का टीजर हुआ रिलीज, पर्दे पर रोमांस नहीं खून बहाती दिखी एक्ट्रेस, एक्शन सीन ने जीता दिल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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