रश्मिका मंदाना की 'मैसा' का टीजर हुआ रिलीज, पर्दे पर रोमांस नहीं खून बहाती दिखी एक्ट्रेस, एक्शन सीन ने जीता दिल

रश्मिका मंदाना मैसा फिल्म फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए नजर आई हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस अब तक सबसे अलग अंदाज में नजर आई हैं. रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर 27 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. यह ऐसी फिल्म है जिसमें रश्मिका का एक्शन सीन देखने को मिल रहा है.
रश्मिका मंदाना का मैसा के ट्रेलर में एकदम अलग अंदाज देखने को मिला है. रश्मिका के एक्शन सीन ने सबको चौंका दिया है. फिल्म के 2 मिनट ट्रेलर में एक्ट्रेस खून खराबा करते हुए नजर आ रही हैं. जोशीले एक्शन सीन ने फैंस को हैरान कर दिया है. रश्मिका का गुस्सैल अंदाज, रफ-टफ और उग्र अवतार ने उन्हें सिंगल वुमन आर्मी बना दिया है. इससे पहले रश्मिका को स्क्रीन पर इस अवतार में नहीं देखा गया है.
फिल्म मैसा एक एक्शन फिल्म है. जिसकी कहानी एक पिता और बेटी के रिश्ते पर आधारित है. मैसा फिल्म में पिता और बेटी का इमोशन, एक्शन दिखाया जाएगा. फिल्म महिला केंद्रित एक्शन फिल्म है. फिल्म में लीड रोल में रश्मिका मंदाना है. फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है. रविंद्र पिल्ले इससे पहले सीता रामम जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं.
मैसा फिल्म में रश्मिका मंदाना आदिवासी महिला के रोल में दिखाई दी हैं. उनका आदिवासी महिला का किरदार निडर और काफी ताकतवर है. फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा. इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म 27 नवंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म में एक्शन और इमोशन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.
रश्मिका मंदाना आखिरी बार फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आई थी. कॉकटेल 2 में एक्ट्रेस शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ नजर रश्मिका नजर आईं थी. फिल्म मैसा के अलावा रणबाली में नजर आएंगी. फिल्म में वह जयअम्मा के रोल में नजर आएंगी. फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगे. इसके अलावा रश्मिका राका में नजर आएंगी. फिल्म अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर, जिम शरभ, रम्या कृष्णन, योगी बाबू जैसे बड़े स्टार्स नजर आएंगे.