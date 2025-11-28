Naagin 7: प्रोमो आउट! स्टार कास्ट और कहानी की झलक ने मचाई सनसनी, जानिए किस दिन से होगा टेलीकास्ट

Naagin 7: एकता कपूर के मच अवेटेड सीरीयल ‘नागिन’ के 7वें सीजन का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसका हाल ही में प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. इस प्रोमो में प्रियंका चहर चौधरी के साथ बिग बॉस के ये एक्स कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं इस सीजन के बारे में
टीवी के जगत का जाना-माना चेहरा एकता कपूर अपने शो ‘नागिन’ से सालों से धूम मचा रही हैं. वहीं हाल ही में इस पॉपुलर सीरीयल के सातवें सीजन का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखकर फैंस इस शो के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इस प्रोमो में प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका के रूप में नजर आ रही हैं. वहीं इस प्रोमो में दो नए चेहरों का खुलासा भी किया गया है. 'नागिन 7' में प्रियंका के साथ एक्टर करण कुंद्रा और ईशा सिंह भी अहम किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे, जिससे फैंस के भीतर शो के लिए और भी ज्यादा उत्साह बढ़ गया है.
क्या कहता है प्रोमो?
कलर्स टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, 'नागिन 7' का एक नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें प्रियंका चहर चौधरी ‘नागिन’ के अवतार में नजर आ रही हैं. वहीं इस वीडियो की शुरुआत में करण कुंद्रा के नजर आने से सीरियल का प्रोमो और भी ज्यादा रोमांचक पलों से भर गया है. प्रोमो की शुरुआत में वो वह अपने परिवार से कहते हुए नजर आते हैं कि ‘तबाही की शुरुआत हो चुकी है.’ और उसके साथ आने वाले खतरे की ओर इशारा करते हैं.
शो की रिलीज डेट आउट
कमाल के कलाकार और गजब की कहानी इस ड्रामा को पहले से और भी ज्यादा फैंस के लिए एक्साइटिंग बना देता है. साथ, 'नागिन 7' एक नई रोचक भाग का वादा करता है, वीडियो के साथ ही मेकर्स ने शो की रिलीज डेट भी रिलीज कर दी है. एकता कपूर के शो 'नागिन' के इस सीजन को 27 दिसंबर से कलर्स और जियो हॉटस्टार पर शनिवार और रविवार रात 8 बजे से टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं नागिन के 7 वें सीजन के प्रोमो को रिलीज करते हुए मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा, ‘आपका हुकुम सराखों पर! तयार हो जाइए देखें नागिन की नई दास्तां! देखिए #नागिन, 27 दिसंबर से, शनिवार-रविवार रात 8 बजे.’
