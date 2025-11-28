Advertisement
trendingNow13021057
Hindi Newsबॉलीवुड

Naagin 7: प्रोमो आउट! स्टार कास्ट और कहानी की झलक ने मचाई सनसनी, जानिए किस दिन से होगा टेलीकास्ट

Naagin 7: एकता कपूर के मच अवेटेड सीरीयल ‘नागिन’ के 7वें सीजन का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसका हाल ही में प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. इस प्रोमो में प्रियंका चहर चौधरी के साथ बिग बॉस के ये एक्स कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं इस सीजन के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Naagin 7: प्रोमो आउट! स्टार कास्ट और कहानी की झलक ने मचाई सनसनी, जानिए किस दिन से होगा टेलीकास्ट

टीवी के जगत का जाना-माना चेहरा एकता कपूर अपने शो ‘नागिन’ से सालों से धूम मचा रही हैं. वहीं हाल ही में इस पॉपुलर सीरीयल के सातवें सीजन का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखकर फैंस इस शो के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इस प्रोमो में प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका के रूप में नजर आ रही हैं. वहीं इस प्रोमो में दो नए चेहरों का खुलासा भी किया गया है. 'नागिन 7' में प्रियंका के साथ एक्टर करण कुंद्रा और ईशा सिंह भी अहम किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे, जिससे फैंस के भीतर शो के लिए और भी ज्यादा उत्साह बढ़ गया है.

क्या कहता है प्रोमो?
कलर्स टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, 'नागिन 7' का एक नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें प्रियंका चहर चौधरी ‘नागिन’ के अवतार में नजर आ रही हैं. वहीं इस वीडियो की शुरुआत में करण कुंद्रा के नजर आने से सीरियल का प्रोमो और भी ज्यादा रोमांचक पलों से भर गया है. प्रोमो की शुरुआत में वो वह अपने परिवार से कहते हुए नजर आते हैं कि ‘तबाही की शुरुआत हो चुकी है.’ और उसके साथ आने वाले खतरे की ओर इशारा करते हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

 

शो की रिलीज डेट आउट 
कमाल के कलाकार और गजब की कहानी इस ड्रामा को पहले से और भी ज्यादा फैंस के लिए एक्साइटिंग बना देता है. साथ, 'नागिन 7' एक नई रोचक भाग का वादा करता है, वीडियो के साथ ही मेकर्स ने शो की रिलीज डेट भी रिलीज कर दी है. एकता कपूर के शो 'नागिन' के इस सीजन को 27 दिसंबर से कलर्स और जियो हॉटस्टार पर शनिवार और रविवार रात 8 बजे से टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं नागिन के 7 वें सीजन के प्रोमो को रिलीज करते हुए मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा, ‘आपका हुकुम सराखों पर! तयार हो जाइए देखें नागिन की नई दास्तां! देखिए #नागिन, 27 दिसंबर से, शनिवार-रविवार रात 8 बजे.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Naagin 7 promo outpriyanka chahr chaudharyIsha SinghKaran Kundra

Trending news

7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड