50 के दशक की वो एक्ट्रेस, जिसने सबसे पहले खरीदी थी रोल्स रॉयस; लेकिन ब्लॉकबस्टर मूवी ने तबाह किया करियर

नादिरा ने अपने अंदाज, शाही स्टाइल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ चुकी हैं. आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है. लेकिन जब भी लग्जरी लाइफस्टाइल की बात की जाती है तो नादिरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. बता दें कि बॉलीवुड में इन्हें 'हंटरवाली' के नाम से भी जाना जाता था. इराक के यहूदी परिवार में 5 दिसंबर 1932 को जन्मीं नादिरा का असली नाम फ्लोरेंस ईजेकियल था.

उन्होंने करीब 10 साल की उम्र में फिल्म ‘मौज’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्हें असली पहचान मिली 1952 में रिलीज हुई महबूब खान की फिल्म ‘आन’ से. इस फिल्म में वे एक राजपूत राजकुमारी के किरदार में नजर आईं. फिल्म में उनके अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने श्री 420, दिल अपना और प्रीत पराई, हंसते ज़ख्म, पाकीज़ा जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.

एक्ट्रेस जिसने खरीदी करोड़ों की गाड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

उस वक्त के हिसाब ये एक बहुत बड़ी रकम थी. नादिरा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने शाही अंदाज और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थीं. वे भारत की पहली एक्ट्रेस थी, जिनके पास खुद की रोल्स-रॉयस कार थी, जो उन्होंने विदेश से मंगवाई थी. वे वैंप और तेज स्वभाव वाली महिला (लेडी विलेन) के किरदारों में भी खूब पसंद की गईं. उन्हें देखकर लोग समझते थे कि असली शान और ग्लैमर क्या होता है. आज भी पहचानी जाती हैं एक्ट्रेस.

अपने जमाने की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस

वे सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में शुमार थीं. 1970 और 80 के दशक में भी वे फिल्मों में सहायक किरदारों में नजर आती रहीं. उनका आखिरी रोल शाहरुख़ खान की फिल्म ‘जोश’ (2000) में था. 2006 में लंबी बीमारी के बाद 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके परिवार वाले बाद में इजराइल चले गए, लेकिन नादिरा ने मुंबई में ही अपनी आखिरी सांस ली. अपने अंदाज़ और काम से उन्होंने जो नाम कमाया, वो आज भी याद किया जाता है.

ये हैरानी होगी कि अपनी लाइफ को रॉयल की तरह जीने वाली नादिरा की पर्सनल लाइफ काफी साफ सुथरी थी. bollywoodshaadis.com की एक रिपोर्ट की मानें तो, नादिरा ने हमेशा एक सादगीभरी और शांत ज़िंदगी जी. गॉसिप कॉलम्स में उनके किसी अफेयर की कोई अफवाह नहीं मिलती. वह विवादों से भी दूर ही रहती थीं. दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नादिरा ने कभी शादी नहीं की. वे अपने करीबी लोगों के साथ खुशी से रहती थीं, लेकिन शादी उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी.