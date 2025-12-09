Advertisement
trendingNow13035434
Hindi Newsबॉलीवुड

50 के दशक की वो एक्ट्रेस, जिसने सबसे पहले खरीदी थी रोल्स रॉयस; लेकिन ब्लॉकबस्टर मूवी ने तबाह किया करियर

बॉलीवुड में ​कई एक्ट्रेसेज हैं, जिन्हें आज भी उनके अंदाज के लिए याद किया जाता है. बॉलीवुड में भले ही नए दौर के साथ बातें बदल गई हों लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, जिनका नाम आज भी खास तौर पर याद किया जाता है. 50 से 70 के दशक में एक ऐसी ही अभिनेत्री थीं, जिन्होंने हमेशा शान से जिंदगी जी. आइए, बताते हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50 के दशक की वो एक्ट्रेस, जिसने सबसे पहले खरीदी थी रोल्स रॉयस; लेकिन ब्लॉकबस्टर मूवी ने तबाह किया करियर

नादिरा ने अपने अंदाज, शाही स्टाइल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ चुकी हैं. आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है. लेकिन जब भी लग्जरी लाइफस्टाइल की बात की जाती है तो नादिरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. बता दें कि बॉलीवुड में इन्हें 'हंटरवाली' के नाम से भी जाना जाता था. इराक के यहूदी परिवार में 5 दिसंबर 1932 को जन्मीं नादिरा का असली नाम फ्लोरेंस ईजेकियल था.

उन्होंने करीब 10 साल की उम्र में फिल्म ‘मौज’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्हें असली पहचान मिली 1952 में रिलीज हुई महबूब खान की फिल्म ‘आन’ से. इस फिल्म में वे एक राजपूत राजकुमारी के किरदार में नजर आईं. फिल्म में उनके अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने श्री 420, दिल अपना और प्रीत पराई, हंसते ज़ख्म, पाकीज़ा जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.

एक्ट्रेस जिसने खरीदी करोड़ों की गाड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

उस वक्त के हिसाब ये एक बहुत बड़ी रकम थी. नादिरा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने शाही अंदाज और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थीं. वे भारत की पहली एक्ट्रेस थी, जिनके पास खुद की रोल्स-रॉयस कार थी, जो उन्होंने विदेश से मंगवाई थी. वे वैंप और तेज स्वभाव वाली महिला (लेडी विलेन) के किरदारों में भी खूब पसंद की गईं. उन्हें देखकर लोग समझते थे कि असली शान और ग्लैमर क्या होता है. आज भी पहचानी जाती हैं एक्ट्रेस. 

अपने जमाने की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस 

वे सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में शुमार थीं. 1970 और 80 के दशक में भी वे फिल्मों में सहायक किरदारों में नजर आती रहीं. उनका आखिरी रोल शाहरुख़ खान की फिल्म ‘जोश’ (2000) में था. 2006 में लंबी बीमारी के बाद 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके परिवार वाले बाद में इजराइल चले गए, लेकिन नादिरा ने मुंबई में ही अपनी आखिरी सांस ली. अपने अंदाज़ और काम से उन्होंने जो नाम कमाया, वो आज भी याद किया जाता है.

ये हैरानी होगी कि अपनी लाइफ को रॉयल की तरह जीने वाली नादिरा की पर्सनल लाइफ काफी साफ सुथरी थी. bollywoodshaadis.com की एक रिपोर्ट की मानें तो, नादिरा ने हमेशा एक सादगीभरी और शांत ज़िंदगी जी. गॉसिप कॉलम्स में उनके किसी अफेयर की कोई अफवाह नहीं मिलती. वह विवादों से भी दूर ही रहती थीं. दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नादिरा ने कभी शादी नहीं की. वे अपने करीबी लोगों के साथ खुशी से रहती थीं, लेकिन शादी उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Nadira

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा