एक ही कहानी पर मेकर्स ने बनाई 2 फिल्म, 1 देहाती तो दूसरी मॉडर्न स्टाइल, दोनों निकली ब्लॉकबस्टर

एक ही कहानी पर कई बार दो फिल्म बन जाती है. क्या आप जानते हैं 1 की कहानी पर बनी दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई है. अधूरी कहानी के बाद भी इन दोनों फिल्मों को लोगों ने बार-बार देखा है. साल 1982 में रिलीज नदिया के पार और साल 1994 में हम आपके हैं कौन फिल्म एक ही कहानी पर बनी दो सुपरहिट फिल्म है. ये फिल्म कोहबर की शर्त अपन्यास पर आधारित है.
साल 1982 में नदिया के पार फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा बनाया गया था. फिल्म को गोविंद मूनिस ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में लीड रोल में सचिन पिलगांवकर. साधना सिंह, इंदर ठाकुर और मिताली लीड रोल में थे.
फिल्म नदिया के पार की कहानी गांव की है. जिसमें वैद्य की बेड़ी बेटी की शादी ओमकार से होती है. रूपा की छोटी बहन गुंजा की शुरुआत में ओमकार के छोटे भाई चंदन से नोकझोंक होती है, धीरे-धीरे उनकी नोकझोंक प्यार में बदल जाती है. एक दुर्घटना में रूपा की मौत हो जाती है. ऐसे में परिवार के लोग गुंजा की शादी ओमकार से करने का फैसला करते हैं. चंदन और गुंजा दोनों ही अपने प्यार को भूलने का फैसला करते हैं. गांव की शादी में आज भी नदिया के पार फिल्म का शादी का सॉन्ग बजाया जाता है.
शादी की रस्मों के दौरान चंदन और गुंजा के प्यार के बारे में पता चल जाता है. जिसके बाद ओमकारा को सच्चाई पता चलती है. ओमकारा छोटे भाई और गुंजा की शादी कराने का फैसला करता है. जिसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म के गाने भी हिट थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी.
लगभग 12 साल बाद नदिया के पार फिल्म कहानी को मॉडर्न परिवार के रूप में दिखाया गया. फिल्म हम आपके है कौन में भी बड़ी बहन की मौत के बाद निशा की शादी रजेश से तय होती है लेकिन आखिर में निशा और प्रेम के प्यार के बारे में परिवार को पता चल जाता है जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है. हम आपके है कौन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. यह फिल्म उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. फिल्म के कई सीन और गाने आज भी पसंद किए जाते हैं. आज भी शादियों में हम आपके है कौन का विदाई सॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है.