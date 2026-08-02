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एक ही कहानी पर मेकर्स ने बनाई 2 फिल्म, 1 देहाती तो दूसरी मॉडर्न स्टाइल, दोनों निकली ब्लॉकबस्टर

एक ही अधूरी कहानी पर फिल्म मेकर्स ने दो फिल्में बनाई, ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई है. साल 1982 में नादिया के पार और 1994 हम आपके हैं कौन, दोनों ही फिल्म एक ही कहानी पर बनी है. दोनों में ये अंतर है कि एक फिल्म में गांव की कहानी दिखाई जाती है तो दूसरी फिल्म में शहर के एंगल से कहानी को दिखाया गया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 02, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:27 AM IST
एक ही कहानी पर मेकर्स ने बनाई 2 फिल्म, 1 देहाती तो दूसरी मॉडर्न स्टाइल, दोनों निकली ब्लॉकबस्टर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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