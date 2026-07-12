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Cancer से जंग के बीच नफीसा अली का जज्बा, कीमोथेरेपी खत्म होते ही तुरंत पहुंचीं फिल्म प्रमोशन पर

सीनियर एक्ट्रेस नफीसा अली लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का हिम्मत के साथ सामना कर रही हैं. इलाज के दौरान भी उन्होंने अपने काम से दूरी नहीं बनाई और लगातार प्रोफेशनल कमिटमेंट निभा रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 12, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:56 PM IST
Cancer से जंग के बीच नफीसा अली का जज्बा, कीमोथेरेपी खत्म होते ही तुरंत पहुंचीं फिल्म प्रमोशन पर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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