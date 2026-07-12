/Cancer से जंग के बीच नफीसा अली का जज्बा, कीमोथेरेपी खत्म होते ही तुरंत पहुंचीं फिल्म प्रमोशन पर

बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी. इलाज के साथ-साथ वो लगातार अपने काम पर भी ध्यान दे रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी' के ट्रेलर लॉन्च से जुड़ा एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने उनके फैंस को इमोशनल कर दिया. नफीसा ने बताया कि वो कीमोथेरेपी का एक सेशन पूरा करने के तुरंत बाद ही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में पहुंच गई थीं. उस समय उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और शरीर में काफी कमजोरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम का साथ देने का फैसला किया.
नफीसा ने बताया कि वहां पहुंचने के बाद जिस तरह फिल्म की पूरी टीम और उनके को-स्टॉर्स ने उनका वेलकम किया और प्यार दिया, उससे उनकी सारी थकान जैसे पलभर में गायब हो गई. उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में अपनों का साथ इंसान को नई ताकत देता है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.
नफीसा अली ने इस पूरे एक्सपीरियंस को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो के साथ शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि ट्रेलर लॉन्च में शामिल होना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. कीमोथेरेपी के कारण शरीर काफी थका हुआ था और सफर करना भी मुश्किल लग रहा था. इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को निभाने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि फिल्म से जुड़े सभी लोगों ने उन्हें इतना अपनापन दिया कि उन्हें अपनी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ. उनके इस पोस्ट पर फैंस भी लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मुंबई में 'मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपनी पूरी टीम और कलाकारों के साथ होना बेहद शानदार एक्सपीरियंस रहा. मैंने हाल ही में कीमोथेरेपी पूरी की थी. फ्लाइट के लिए अगले दो दिनों तक मुझे दो बोन इम्यूनिटी इंजेक्शन लेने पड़े. इसके अलावा, पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं एंटीबायोटिक दवाइयां भी ले रही थी. ये सब काफी थकाने वाला था, लेकिन वहां सभी का प्यार, अपनापन और खुशियों से भरा माहौल मुझे बेहद अच्छा लगा. इसने मुझे बहुत खुश कर दिया.'
आपको बता दें कि 10 जुलाई को फिल्म 'मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी' का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर में प्यार, दिल टूटने का दर्द और जिंदगी में फिर से उम्मीद मिलने की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में मेधा शंकर, सिद्धार्थ मेनन, आदिल हुसैन, मंदिरा बेदी, नासिर, नफीसा अली और विधात्री बंदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
फिल्म की कहानी मैक्स और मिन नाम के एक यंग कपल के आसपास घूमती है, जिनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां अलग होने की नौबत आ जाती है. इसी दौरान मैक्स की जिंदगी में 'म्याऊजाकी' की एंट्री होती है, जो उसे इमोशनल सहारा देती है और जिंदगी को नए तरीके से देखने को कहती है. इस फिल्म का निर्देशन पद्मकुमार नरसिम्हमूर्ति ने किया है. 'मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.