/Cancer से जंग के बीच नफीसा अली का जज्बा, कीमोथेरेपी खत्म होते ही तुरंत पहुंचीं फिल्म प्रमोशन पर

बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी. इलाज के साथ-साथ वो लगातार अपने काम पर भी ध्यान दे रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी' के ट्रेलर लॉन्च से जुड़ा एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने उनके फैंस को इमोशनल कर दिया. नफीसा ने बताया कि वो कीमोथेरेपी का एक सेशन पूरा करने के तुरंत बाद ही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में पहुंच गई थीं. उस समय उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और शरीर में काफी कमजोरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम का साथ देने का फैसला किया.