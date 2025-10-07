Advertisement
ऐसे शुरू हुई थी नागा-शोभिता की लवस्टोरी, एक्टर ने बेहद रोमांटिक अंदाज में किया था अपनी लेडी लव को प्रपोज; खुद बताया किस्सा

शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे वे प्यार में पड़े थे. उन्होंने बताया की उनके प्यार की शुरुआत इंस्टाग्राम पर हुई. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:30 AM IST
अपनी शादी के बाद एक्टर नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला लगातार चर्चा में हैं. सबसे पहले उन्होंने अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर आपने फैंस को चौंका दिया. फिर बीते साल दिसंबर में दोनों शादी के बंधन में बंधे. इसी बीच अब एक्टर ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की है. दरअसल, हाल ही में दोनों जगपति बाबू के ज़ी5 टॉक शो जयम्मु निश्चयम्मु रा में दिखाई नजर आए. इस दौरन चैतन्य ने बताया कि उनकी लवस्टोरी की शुरुआत सबसे पहले इंस्टाग्राम पर हुई. 

ऐसे हुई थी रिश्ते की शुरुआत

शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे वे प्यार में पड़े थे. वे पहली बार साल 2018 में नागार्जुन के घर पर मिले थे, लेकिन तब ज्यादा बात नहीं हुई थी. उनका असली रिलेशनशिप 2022 में शुरू हुआ था. लगभग नागा और सामंथा के तलाक के एक साल बाद जब शोभिता ने इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करना शुरू किया. फिर उनकी एक कहानी पर बातचीत शुरू की. वे तेलुगू भाषा के जरिए एक-दूसरे से जुड़े जिसके चलते मुंबई में कॉफी डेट और कई मुलाकातें हुईं. फिर अगस्त 2024 में नागा ने शोभिता को प्रपोज किया था.

उन्होंने याद करते हुए कहा, "हम इंस्टाग्राम पर मिले थे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने साथी से वहां मिलूंगा. मैं उनके काम से परिचित था. एक दिन, जब मैंने शोयू (उनके क्लाउड किचन) के बारे में पोस्ट किया, तो उन्होंने एक इमोजी के साथ कमेंट की. मैंने उनसे बातचीत शुरू की और जल्द ही हम मिले.

9 अगस्त को कपल ने की थी सगाई

9 अगस्त को चैतन्य के पिता और अभिनेता नागार्जुन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "हमें अपने बेटे नागा चैतन्य की शोभिता धूलिपाला से सगाई की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो आज सुबह 9:42 बजे हुई!!" वहीं दिसंबर में जोड़ी के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत हुई जिसमें राता स्थापना, मंगलस्नानम और पेली कुथुरु जैसे समारोह शामिल थे.

4 दिसंबर को हुई शादी

नागा और शोभिता 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. 

