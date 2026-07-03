Nagabandham The Secret Treasure Review: पुराना मंदिर, खोया हुआ खजाना और पौराणिक रहस्यों से भरी है 'नागबंधम'

दरअसल,ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि उसमें सालों से कैद एक शक्तिशाली और शैतानी ताकतों वाला बैरागी साधु है, जो अपनी मुक्ति के लिए ब्रह्मकमल की तलाश में है. दूसरी ओर हिमालय के गहरे रहस्यों और छिपी शक्तियों का जानकार प्रभाकर और उनका परिवार भी एक बड़ी साजिश के घेरे में फंस जाता है. शहर में रहने वाला रुद्र बार-बार नागों से घिरे होने के विचित्र सपने देखता है. लेकिन,उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी बहन की शादी के दिन खूनी हमला होता है और खूंखार अब्दाली उसकी मां,बहन और गांव के कई लोगों की हत्या कर देता है.