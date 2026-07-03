Nagabandham The Secret Treasure Review: पुराना मंदिर, खोया हुआ खजाना और पौराणिक रहस्यों से भरी है 'नागबंधम'

फिल्म: 'नागबंधम - द सीक्रेट ट्रेजर
कलाकार: विराट कर्णा, नभा नतेश, महेश मांजरेकर, जगपति बाबू, मुरली शर्मा, रामचंद्र राजू, अनसूया भारद्वाज, सरन्या पोनवन्नन, ऋषभ साहनी, दक्षा नागरकर
निर्देशक: अभिषेक नामा
निर्माता: किशोर अन्नापुरेड्डी, निशिता नागिरेड्डी
अवधि: 185 मिनट
रेटिंग: 3
Nagabandham The Secret Treasure Film Review: अपने टीजर और ट्रेलर के जरिए पहले ही चर्चा में आ चुकी फिल्म 'नागबंधम- द सीक्रेट ट्रेजर' अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.भारतीय इतिहास, प्राचीन विष्णु मंदिरों, नाग परंपराओं, रहस्यमयी अनुष्ठानों और छिपे खजानों की अवधारणा को बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश इस फिल्म में की गई है. फिल्म दर्शकों को इतिहास, पौराणिक रहस्यों और रोमांचक घटनाओं की ऐसी यात्रा पर लेकर जाती है. जहां अतीत और वर्तमान एक-दूसरे से टकराते नजर आते हैं.
फिल्म की शुरुआत साल 1953 से होती है, जहां आर्कियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की एक रिसर्च टीम गहरी गुफाओं में किसी रहस्य की तलाश में है. खोज के दौरान एक रहस्यमयी वृक्ष टीम के एक सदस्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जबकि दूसरा सदस्य नागबंधम से जुड़ी एक रहस्यमयी पुस्तक लेकर वहां से निकलने में सफल हो जाता है.
दरअसल,ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि उसमें सालों से कैद एक शक्तिशाली और शैतानी ताकतों वाला बैरागी साधु है, जो अपनी मुक्ति के लिए ब्रह्मकमल की तलाश में है. दूसरी ओर हिमालय के गहरे रहस्यों और छिपी शक्तियों का जानकार प्रभाकर और उनका परिवार भी एक बड़ी साजिश के घेरे में फंस जाता है. शहर में रहने वाला रुद्र बार-बार नागों से घिरे होने के विचित्र सपने देखता है. लेकिन,उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी बहन की शादी के दिन खूनी हमला होता है और खूंखार अब्दाली उसकी मां,बहन और गांव के कई लोगों की हत्या कर देता है.
रुद्र को महसूस होने लगता है कि ये सब किसी प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है. कहानी धीरे-धीरे साल 1747 से जुड़ती है. जहां ब्रह्मकमल को पाने के लिए इसी तरह का रक्तरंजित संघर्ष हुआ था. दोनों कालखंडों की घटनाएं एक-दूसरे से जुड़ती हैं और कहानी एक बड़े रहस्य की ओर बढ़ती है. इसके बाद फिल्म में जो होता है वो जबरदस्त है.
निर्देशक अभिषेक नामा ने एक जटिल और रहस्यमयी विषय को बड़े पैमाने पर पेश करने का प्रयास किया है. रुद्र के मुख्य किरदार में विराट कर्णा प्रभावशाली दिखाई देते हैं. एक तरफ परिवार के लिए संवेदनशील और भावुक रुद्र दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ नागा अवतार में उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली लगता है. एक्शन सीन और इमोशनल सीन दोनों में उन्होंने अच्छा बैलेंस बनाया है.
'नागबंधम -द सीक्रेट ट्रेजर' केवल एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिक रहस्य, मंदिरों की परंपरा और रोमांच का मिक्सचर है. फिल्म में इमोशन, ड्रामा, एक्शन, रहस्य और विजुअल भव्यता का अच्छा बैलेंस दिखाई देता है. अगर आप, इतिहास और पौराणिक रहस्यों पर आधारित बड़े कैनवास वाली एडवेंचर फिल्मों के शौकीन हैं, तो नागबंधम एक बार जरूर देखी जा सकती है.