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Nagabandham The Secret Treasure Review: पुराना मंदिर, खोया हुआ खजाना और पौराणिक रहस्यों से भरी है 'नागबंधम'

Nagabandham The Secret Treasure Film Review: फिल्म 'नागबंधम- द सीक्रेट ट्रेजर' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी भारतीय इतिहास, प्राचीन विष्णु मंदिरों और नाग परंपराओं के इर्द-गिर्द घूमती है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 03, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:41 PM IST
Nagabandham The Secret Treasure Review: पुराना मंदिर, खोया हुआ खजाना और पौराणिक रहस्यों से भरी है 'नागबंधम'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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