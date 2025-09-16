नागार्जुन ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, ताजा की पुरानी मुलाकात की यादें, शेयर किया यादगार किस्सा
नागार्जुन ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, ताजा की पुरानी मुलाकात की यादें, शेयर किया यादगार किस्सा

Nagarjuna Birthday Message For PM Narendra Modi: दिग्गज अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक वीडियो और पीएम मोदी के साथ ली गई तस्वीर साझा की. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Sep 16, 2025, 10:41 PM IST
Nagarjuna Birthday Message For PM Narendra Modi: दिग्गज अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक वीडियो और पीएम मोदी के साथ ली गई तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने 2014 में गांधीनगर में हुई अपनी पहली मुलाकात की यादें ताजा कीं. इस पोस्ट में अभिनेता ने पीएम मोदी के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और उनके नेतृत्व की सराहना की.

शेयर की पहली मुलाकात 
वीडियो में नागार्जुन ने पीएम मोदी से अपनी पहली मुलाकात की यादें ताजा करते हुए बताया, 'उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.' उन्होंने कहा, 'मैं लंबे समय से उनके काम, खासकर गुजरात में उनके योगदान को देखता और सराहता आ रहा हूं. मेरी उनसे पहली मुलाकात साल 2014 में गांधीनगर में हुई थी. मुझे लगता है कि मैंने उस मुलाकात को पहले ही अपने मन में सोच लिया था. उस दिन मैं बहुत खुश और उत्साहित था. गुजरात के लिए जो काम उन्होंने किया, वह देखकर मैं बहुत प्रभावित था. मैं उन्हें फॉलो करता रहता था. फिर अचानक कॉल आया कि मैं पीएम मोदी से मिल सकता हूं. मैं फौरन वहां पहुंच गया'.

शेयर किया दिलचस्प किस्सा 
उन्होंने मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए कहा, 'पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि मेरे परिवार के कुछ दोस्तों ने मैसूर में मुझसे मुलाकात की थी और मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बताईं. जब बच्चे मुझसे फोटो खिंचवाने आए, मैंने बिना हिचकिचाहट या सुरक्षा के उनकी बात मान ली, भले ही मैं उन्हें नहीं जानता था'. अभिनेता ने यह भी बताया कि हाल ही में जब वे अपने इन दोस्तों से मिले, तो उन्होंने कहा, 'हम साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन से मिले और ऐसा हुआ.' मैं हैरान रह गया. यह सुनकर बहुत अच्छा लगा.

'हमेशा इंसानियत बनाए रखो'
पीएम मोदी ने उनसे कहा, 'हमेशा इंसानियत बनाए रखो. इंसानियत और दूसरों के प्रति सहानुभूति बहुत जरूरी है'. नागार्जुन ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बताया. उन्होंने कहा कि यह पूरी मुलाकात खुद पीएम मोदी ने ही शुरू की थी. यह सलाह सुनकर नागार्जुन को लगा कि पीएम मोदी न केवल एक महान नेता हैं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं. (इनपुट- एजेंसी)

