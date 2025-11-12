Advertisement
‘मेरे बेटों में हिम्मत नहीं...’ री-रिलीज से 2 दिन पहले ‘शिवा’ के रीमेक पर नागार्जुन का बड़ा बयान, बोले- ‘चैतन्य-अखिल नहीं कर सकते...’

Nagarjuna Shiva Remake: राम गोपाल वर्मा की क्लासिक फिल्म ‘शिवा’ का रिमास्टर्ड वर्जन 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. नागार्जुन ने कहा कि ‘शिवा’ उनके करियर की खास फिल्म रही है. इसी बीच उन्होंने अपने बेटों नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया सुनकर फैंस का मुंह खुला रह गया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:28 AM IST
री-रिलीज से 2 दिन पहले ‘शिवा’ के रीमेक पर नागार्जुन का बड़ा बयान
री-रिलीज से 2 दिन पहले ‘शिवा’ के रीमेक पर नागार्जुन का बड़ा बयान

Nagarjuna Shiva Remake: हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले दिग्गज डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की आइकॉनिक फिल्म ‘शिवा’ फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. साल 1989 में आई इस क्लासिक फिल्म को अब रिमास्टर्ड वर्जन में 14 नवंबर को थिएटर में दिखाया जाएगा. फिल्म में नागार्जुन, अमला अक्किनेनी और रघुवरन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की री-रिलीज से पहले नागार्जुन ने मीडिया से बात की और बताया कि उनके लिए ‘शिवा’ हमेशा खास रही है. 

उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक है. नागार्जुन ने राम गोपाल वर्मा के लिए आभार जताते हुए कहा कि ‘शिवा’ ने उन्हें एक नई पहचान दी. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जब उन्होंने ‘शिवा’ को दोबारा देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कोई नई फिल्म देख रहे हों. नागार्जुन के मुताबिक, ‘ये एक्सपीरियंस एक बार ही जीवन में महसूस किया जा सकता है’. उन्होंने बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद उनके पिता, दिवंगत एएनआर ने भी फिल्म देखकर उनकी जमकर तारीफ की थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘शिवा’ की री-रिलीज से पहले बोले नागार्जुन

नागार्जुन ने बताया कि उनके पिता फिल्म की रिलीज के दो दिन बाद थिएटर गए थे. उस समय लोगों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही थीं, लेकिन उनके पिता ने उन्हें ड्राइव पर ले जाकर कहा, ‘फिल्म सुपरहिट हो गई है’. नागार्जुन ने बताया कि उस पल की खुशी आज भी उनके दिल में ताजा है. उन्होंने कहा कि ‘शिवा’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनकी लाइफ का अहम हिस्सा है जिसने उन्हें स्टार बनाया. जब नागार्जुन से पूछा गया कि क्या उनके बेटे नागा चैतन्य या अखिल अक्किनेनी कभी ‘शिवा’ के रीमेक में काम करेंगे? 

दिल्ली ब्लास्ट से बुरी तरह टूटे मीका सिंह, उठाया ये बड़ा कदम, सुनते ही फैंस के भी बोले- ‘पाजी को सैल्यूट...’

‘चै और अखिल में रीमेक करने की हिम्मत नहीं’

तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘चै और अखिल में ‘शिवा’ को रीमेक करने की हिम्मत नहीं है’. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस फिल्म को दोबारा निभाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेप्थ और इंटेंसिटी थी, उसे दोहराना मुश्किल है. नागार्जुन ने ये भी कहा कि वे एक बार फिर अपनी पत्नी अमला के साथ काम करना चाहते हैं. फिल्म ‘शिवा’ का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था, जो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी. इसे अक्किनेनी वेंकट और यर्लगड्डा सुरेंद्र ने अन्नपूर्णा स्टूडियोज और एसएस क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था. 

14 नवंबर को री-रिलीज हो रही ‘शिवा’

इस फिल्म में नागार्जुन और अमला ने कॉलेज के स्टूडेंट ‘शिवा’ और ‘आशा’ के किरदार निभाए थे. फिल्म ने अपने समय में क्राइम, एक्शन और यथार्थ को नए ढंग से दिखाया, जो बाद में एक कल्ट बन गई. ‘शिवा’ को आज भी साउथ सिनेमा की सबसे इन्फ्लुएंशल फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म के रीमास्टर्ड 4K वर्जन को 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा. इस बीच, नागार्जुन आखिरी बार लोकेश कनगराज की फिल्म ‘कूली’ में नजर आए थे. वहीं, नागा चैतन्य को आखिरी बार चंदू मोंडेटी की ‘थंडेल’ में और अखिल अक्किनेनी को सुरेन्दर रेड्डी की ‘एजेंट’ में देखा गया था.

