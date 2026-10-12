'प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ेगा', आनंद एल राय की 'नखरेवाली' की रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Nakhrewaalii Released Date: 'तेरे इश्क में' और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन कर चुके बॉलीवुड के फेमस निर्देशक आनंद एल राय अब अपनी एक नई फिल्म 'नखरेवाली' लेकर आ रहे है. इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है. अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव स्टारर यह फिल्म 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
फिल्म 'नखरेवाली' को एक अलग अंदाज की रोमांटिक कॉमेडी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें प्यार, रिश्तों और लैंगिग समानता से जुड़े मुद्दों को अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है. इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाएगा.
फिल्म के मेकर्स ने इसकी घोषणा के साथ एक दिलचस्प पोस्टर भी जारी किया है. पोस्टर पर लिखा है, 'कभी-कभी प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ता है.' यह लाइन फिल्म की कहानी में होने वाले बदलाव की झलक देती है. आमतौर पर रोमांटिक कहानियों में लड़के को प्यार के लिए कोशिश करते और लड़की को मनाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन 'नखरेवाली' में रिश्तों के इसी पारंपरिक ढांचे को अलग नजरिए से पेश करने की कोशिश की गई है.
JIO STUDIOS - AANAND L RAI COLLABORATE: 'NAKHREWAALII' TO RELEASE ON 30 OCT 2026... The rom-com #Nakhrewaalii, which introduces #AnshDuggal and #PragatiSrivastava in the lead roles, is set to arrive in cinemas on 30 Oct 2026. The trailer, releasing soon, will offer a glimpse into the film's unusual premise and quirky take on love. Produced by #JyotiDeshpande, #AanandLRai, and #HimanshuSharma… Directed by Rahul Shanklya... Written by Divy Nidhi Sharma. #JioStudios | #ColourYellowProductions
taran adarsh (taran_adarsh) October 12, 2026
फिल्म को 'वुमनटिक कॉमेडी' कहा जा रहा है. यह शब्द वुमन और रोमांटिक कॉमेडी को जोड़कर बनाया गया है. फिल्म में कॉमेडी और इमोशन के साथ आज के रिश्तों को समझने और उनमें महिलाओं की भूमिका पर बात की जाएगी. इसके जरिए मेकर्स प्यार और जेंडर रोल्स को लेकर बनी पुरानी सोच पर भी सवाल उठाते दिखेंगे.
'नखरेवाली' का निर्देशन राहुल शंकल्या कर रहे हैं, जो इस फिल्म से बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है. फिल्म में अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. दोनों कलाकार इस फिल्म के जरिए रोमांटिक कॉमेडी की दुनिया में एक नया अंदाज पेश करने की तैयारी में हैं. 'नखरेवाली' को जियो स्टूडियोज, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा के प्रोडक्शन हाउस कलर येलो के बैनर तले बनाया जा रहा है. यह प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्मों में आम जिंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए जाना जाता है. फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद अब दर्शकों को इसके ट्रेलर का इंतजार है. अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव की यह फिल्म 30 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
इनपुट आइएएनएस के साथ