Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ेगा, आनंद एल राय की नखरेवाली की रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

'प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ेगा', आनंद एल राय की 'नखरेवाली' की रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Nakhrewaalii Released Date: बॉलीवुड के फेमस निर्देशक आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म 'नखरेवाली' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस फिल्म में प्यार, रिश्तों और लैंगिग समानता से जुड़े मुद्दों को एक अलग अंदाज में उठाया गया है. आइए जानते हैं इसमें लीड रोल में कौन नजर आएगा और क्या कहानी होगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 12, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:18 PM IST
'प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ेगा', आनंद एल राय की 'नखरेवाली' की रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
Image Credit: &#039;नखरेवाली&#039; की रिलीज डेट का ऐलान

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अपनी नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर न मढ़े पाकिस्तान', तालिबान ने दिखाया आइना
2
3
4
5