पर्दे पर छाया ‘जदल’ का खौफ! नानी की The Paradise ने पहले ही दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, कमाई देख उड़ जाएंगे होश

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नानी की मोस्ट अवेटेड पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म की कमान जाने-माने डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने संभाली है, जो इससे पहले नानी के साथ मिलकर ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दशरा’ बना चुके हैं. इस फिल्म का बैकग्राउंड 80 के दशक के सिकंदराबाद शहर पर आधारित है, जहां एक दबे-कुचले तबके के हक, पहचान और उसकी बगावत की दास्तान दिखाई गई है. फिल्म में नानी ‘जदल’ के बेहद खूंखार और दमदार रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ मोहन बाबू, कयादू लोहार, राघव जुयाल और सोनाली कुलकर्णी जैसे कई मंझे हुए कलाकार भी लोड रोल में नजर आ रहे हैं.
फिल्म की कहानी ‘सवारी’ नाम के एक ऐसे शोषित समाज के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देश की आजादी के दशकों बाद भी अपनी पहचान और बुनियादी अधिकारों के लिए तरस रहा है. इस पूरी बस्ती पर विलेन बने मोहन बाबू के किरदार ‘शिकंजा मलिक’ का दबदबा देखने को मिलता है. इसी जुल्म और ज्यादती के माहौल में नानी का किरदार जदल बचपन से अपमान सहते हुए बड़ा होता है और आगे चलकर अपने लोगों की सबसे मजबूत ढाल बनता है. ये पूरी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि मान-सम्मान और हक की लड़ाई में बदल जाती है. फिल्म में वोटिंग के राइट्स, भेदभाव और सत्ता के खिलाफ बगावत जैसे गंभीर मुद्दों को बहुत बड़े एक्शन ड्रामा के तौर पर पेश किया गया है.
अगर इस भारी-भरकम फिल्म के बजट और कमाई की बात करें, तो मेकर्स ने ‘द पैराडाइज’ को करीब 90 करोड़ की लागत में तैयार किया है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले ही दिन से अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है. मशहूर बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 24 सितंबर को रिलीज के पहले दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 34.65 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन किया. वहीं, 23 सितंबर को रखे गए पेड प्रिव्यूज से फिल्म को 11.60 करोड़ मिले थे. इन दोनों को मिलाकर भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 46.25 करोड़ पहुंच गया. वहीं, सैकनिल्क के मुताबिक, भारत भर का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 54.90 करोड़ हुआ.
घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा विदेशी मार्केट में भी नानी के इस एक्शन अवतार को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने अपने शुरुआती दौर में करीब 20 करोड़ का शानदार ग्रॉस कलेक्शन निकाला. अगर भारत के 54.90 करोड़ ग्रॉस और विदेशों की कमाई को जोड़ दिया जाए, तो फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन पहले ही दिन 74.90 करोड़ के भारी आंकड़े पर पहुंच गया. करीब 90 करोड़ के कुल बजट के सामने पहले ही दिन 75 करोड़ के करीब पहुंचना मेकर्स के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. ये ओपनिंग नानी के पूरे फिल्मी करियर की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ओपनिंग साबित हुई है.
इतनी तूफानी शुरुआत के बावजूद फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों की मिली-जुली राय सामने आई है. पर्दे पर नानी की जबरदस्त एक्टिंग, उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और धांसू एक्शन सीन्स को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन इसकी कमजोर कहानी की थोड़ी आलोचना भी हुई. तेलगू पोर्टल 123तेलुगू ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दी और नानी के काम की तारीफ करते हुए कमजोर स्क्रीनप्ले को इसकी खामी बताया. वहीं, कई बड़े मीडिया हाउसन ने इसे सिर्फ 2.5 स्टार की रेटिंग दी. इसके अलावा जाने-माने मीडिया हाउस द हिंदू ने अपने रिव्यू में फिल्म के विजुअल्स और माहौल की तारीफ की, लेकिन कहानी में जरूरी इमोशनल जुड़ाव की कमी को सामने रखा.
देखा जाए तो ‘द पैराडाइज’ एक बेहद बड़े कैनवास पर उकेरी गई डार्क और वॉयलेंट दुनिया है, जिसकी असली जान नानी की स्क्रीन प्रेजेंस है. डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने सीरियस सोशल मुद्दे को आम जनता के एंटरटेनमेंट और कमर्शियल एक्शन के साथ परोसने की पूरी कोशिश की. रिव्यू भले ही मिले-जुले रहे हों, लेकिन टिकट खिड़की पर दर्शकों का रुझान काफी पॉजिटिव दिख रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक करीब 46.25 करोड़ इंडिया नेट और 74.90 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस जुटाकर फिल्म ने बहुत मजबूत शुरुआत ले ली है. हालांकि, सिनेमा के जानकारों का मानना है कि पहले दिन के बाद अब असली परीक्षा आने वाले वीकेंड और वीकडेज में होगी. देखते हैं ये कितनी कमाई कर पाती है.