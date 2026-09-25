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पर्दे पर छाया ‘जदल’ का खौफ! नानी की The Paradise ने पहले ही दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, कमाई देख उड़ जाएंगे होश

The Paradise Collection Day 1: नानी की मच अवेटेड पीरियड एक्शन फिल्म ‘द पैराडाइज’ सिनेमाघरों में उतर चुकी है और पहले ही दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 80 के दशक के बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है. चलिए बताते हैं इस फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 25, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:42 AM IST
पर्दे पर छाया ‘जदल’ का खौफ! नानी की The Paradise ने पहले ही दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, कमाई देख उड़ जाएंगे होश
Image Credit: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई नानी की फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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