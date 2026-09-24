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The Paradise X Review: थिएटर में मची तबाही... नानी की ‘द पैराडाइज’ में जेल फाइट सीन के दीवाने हुए लोग; बताया ‘ब्लॉकबस्टर’

The Paradise X Review: ‘हनुमान अंश’, ‘दायरा’ और ‘वाइब’ के बीच चल रहे मुकाबले में नेचुरल स्टार नानी की एक्शन ड्रामा फिल्म ‘द पैराडाइज’ की भी एंट्री हो चुकी है. फिल्म के स्पेशल प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर लोग नानी की धांसू एंट्री और 10 मिनट के जेल फाइट सीन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 24, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:50 AM IST
The Paradise X Review: थिएटर में मची तबाही... नानी की ‘द पैराडाइज’ में जेल फाइट सीन के दीवाने हुए लोग; बताया ‘ब्लॉकबस्टर’
Image Credit: ‘द पैराडाइज’ को बड़े पर्दे पर देख क्या बोली पब्लिक (AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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