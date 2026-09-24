The Paradise X Review: थिएटर में मची तबाही... नानी की ‘द पैराडाइज’ में जेल फाइट सीन के दीवाने हुए लोग; बताया ‘ब्लॉकबस्टर’

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों लोगों को एक से बढ़कर एक फिल्में देखने का मौका मिल रहा है. सिनेमाघरों में ‘हनुमान अंश’, ‘दायरा’ और ‘वाइब’ जैसी फिल्मों के बीच मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प बना हुआ है. हर फिल्म ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरा जोर लगा रही है. इसी गहमागहमी के बीच साउथ सिनेमा की उस फिल्म ने दस्तक दे दी है, जिसका लोग महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. तेलुगु स्टार नानी की एक्शन थ्रिलर और ड्रामे से भरपूर ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर को बड़े पर्दे पर आ चुकी है, जिसने रिलीज होते ही ऑडियंस के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया.
फिल्म के आधिकारिक तौर पर रिलीज होने से पहले 23 सितंबर की शाम को खास प्रीमियर शोज रखे गए थे. इन स्पेशल शोज को देखकर बाहर निकले लोगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए. शुरुआती रिव्यू देखकर साफ लग रहा है कि फिल्म लोगों के दिलों पर छा गई है. फैंस से लेकर आम ऑडियंस तक इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. हर तरफ नानी के बदले हुए तेवर और उनकी नेचुरल एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. लंबे समय बाद किसी साउथ फिल्म के एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर इतना भारी क्रेज और हलचल देखने को मिल रही है.
Nani Entry scene.....
Ramp.... Ramp.... #TheParadise pic.twitter.com/SmaDfbCbAN
— (@RaghuPrinc51127) September 23, 2026
Nani makes his entry around 15 minutes into the film, with a solid fight sequence!
The Telangana accent feels very authentic, though some dialogues are a little hard to catch.
Overall, the first 20 minutes are seriously pumped up! #TheParadise
— CineWorldX (@CineWorldX) September 23, 2026
The Natural Star #Nani #Anirudh given the best Introduction for Nani#Anirudh#Paradise pic.twitter.com/itdswSRuzF
— (@BhuktarA) September 23, 2026
सोशल मीडिया पर फिल्म के एक खास सीन की सबसे ज्यादा बात हो रही है और वो है नानी का जेल फाइट सीक्वेंस. फिल्म देखकर निकले दर्शकों का कहना है कि कहानी शुरू होने के करीब 25 मिनट बाद नानी की धमाकेदार एंट्री होती है. ये एंट्री किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि सीधे एक बहुत बड़े एक्शन फाइट सीन के साथ कराई गई है. सोशल मीडिया यूजर के मुताबिक ये पूरा जेल फाइट सीक्वेंस करीब 10 मिनट लंबा है. इसमें नानी का स्क्रीन प्रेजेंस इतना भारी और दमदार है कि लोग अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे हैं. हर कोई इसे फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बता रहा है.
इस लंबे जेल फाइट सीन को इंटरनेट पर कई दर्शक ‘एब्सोल्यूट मास’ बता रहे हैं. एक्शन के साथ-साथ म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड स्कोर ने पर्दे पर आग लगा दी है. थिएटर में बैठे दर्शकों का कहना है कि अनिरुद्ध का म्यूजिक सीधे रोंगटे खड़े कर देता है. डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने जिस तरह से सीन को शूट किया है उसकी भी खूब वाहवाही हो रही है. नानी के गुस्से और एक्शन को देखकर कई फैंस ने तो यहां तक लिख दिया कि उनके इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए. कई लोगों का मानना है कि ये उनके करियर का सबसे तगड़ा काम है.
Nani Deserves Oscar For His Performance In The Paradise Movie
Indian Cinema FUCKED Here #TheParadise pic.twitter.com/lJrSHtPHLg
— Filmy_Duniya (@SalmanKingfv) September 23, 2026
Thank you for your prompt response, Hon’ble Chief Minister @revanth_anumula Garu.
We completely understand the importance of public safety, especially with the Ganesh Nimarjanam arrangements. We would not want to add any burden to the police department or cause any inconvenience… https://t.co/AoDTphdFuO
— Nani (@NameisNani) September 23, 2026
फिल्म ‘द पैराडाइज’ का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला ने किया है. इससे पहले वे साल 2023 में नानी के साथ मिलकर ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दसरा’ बना चुके हैं. इसलिए इस जोड़ी से लोगों को पहले ही बहुत उम्मीदें थीं. इस फिल्म का प्रोडक्शन एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले हुआ है. नानी के अलावा इस फिल्म में कई बड़े और टैलेंटेड चेहरे शामिल हैं, जिनमें दिग्गज अभिनेता मोहन बाबू, कायडू लोहा, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल लीड रोल में नजर आ रहे हैं. राघव और सोनाली की मौजूदगी ने नॉर्थ इंडिया के हिंदी ऑडियंस के बीच भी फिल्म को लेकर एक अलग ही उत्सुकता पैदा कर दी है.
प्रीमियर शो के दौरान नानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से एक बेहद खास अपील की थी. नानी हैदराबाद के मशहूर आरटीसी एक्स रोड्स पर मौजूद सिंगल स्क्रीन थिएटर में आम जनता और अपने फैंस के बीच बैठकर इस फिल्म को देखना चाहते थे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पर नानी को पूरी कानूनी और सिक्योर प्रोसेस अपनाने की सलाह दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और भारी भीड़ को संभालने के लिए पहले लोकल पुलिस स्टेशन में औपचारिक अर्जी दी जाए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो. नानी का ये सादगी भरा अंदाज फैंस को और ज्यादा पसंद आ रहा है.