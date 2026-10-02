वीकेंड से पहले सुस्त पड़ी नानी की Paradise: 8वें दिन कलेक्शन में आई गिरावट, जानें कुल कमाई

'द पैराडाइज' की कहानी ऑडियंस को 1980 के दशक के उस दौर में ले जाती है, जहां सावारी जनजाति के लोग अपनी नागरिकता और अस्तित्व के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं. सुधाकर चेरुकुरी और ईशान सक्सेना द्वारा निर्मित इस बड़े बजट की फिल्म में नानी के साथ मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. पैन-इंडिया लेवल पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई इस फिल्म को टैक्निक और मेकिंग के लेवल पर काफी तारीफ मिली, लेकिन स्क्रिप्ट को लेकर क्रिटिक्स और आम ऑडियंस की ओर से अलग-अलग रिएक्शन आए, जो इसके अचानक सुस्त पड़ने का मेन कारण बना.