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वीकेंड से पहले सुस्त पड़ी नानी की Paradise: 8वें दिन कलेक्शन में आई गिरावट, जानें कुल कमाई

The Paradise Box Office Collection Day 8: बंपर ओपनिंग के साथ सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री मारने वाली नानी और श्रीकांत ओडेला की 'द पैराडाइज' की सांसें आठवें दिन थोड़ी उखड़ती नजर आ रही हैं. 100 करोड़ी क्लब में झंडा गाड़ने के बाद कमाई की ये गिरावट फिल्म के शुरुआती बढ़त के कम होने का साइन है. अब सारा दारोमदार आने वाले वीकेंड के मिजाज पर टिका हुआ है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 02, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:00 AM IST
वीकेंड से पहले सुस्त पड़ी नानी की Paradise: 8वें दिन कलेक्शन में आई गिरावट, जानें कुल कमाई

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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