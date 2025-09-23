Nara Rohit की सुपरहिट Sundarakanda की ओटीटी पर हुई एंट्री, थिएटर में रिलीज होते ही फैंस के दिलों पर किया था राज!

वेंकटेश निम्मलपुडी द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 'Sundarakanda' इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी जो लगभग 4 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही थी. वहीं इस रोम-कॉम फिल्म में श्रीदेवी विजयकुमार और वीरती वघानी की कमाल की एक्टिंग को देखकर फैंस काफी इंप्रेस हुए थे जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. थिएटर में लंबे समय तक धमाल मचाने के बाद अब फिल्म 'Sundarakanda' ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.

फिल्म की कास्ट

एक्टर नारा रोहित की फिल्म 'Sundarakanda' सिर्फ तेलुगु में ही नहीं बल्कि तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में ऑडियंस को रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिला था जिसे लोगों ने खूब एंजॉय किया था. वहीं इस फिल्म में मेन लीड के साथ-साथ सपोर्टिंग कास्ट ने अपनी बेहतरीन कलाकारी से फैंस को इंप्रेस किया था जिसमें नरेश विजय कृष्णा, वासुकी आनंद, सत्य अजय, वीटीवी गणेश और अभिनव गौमातम जैसे मंझे हुए एक्टर शामिल हैं.

बॉक्स ऑफिस

तेलुगु फिल्म 'Sundarakanda' के ओटीटी पर रिलीज होते ही फैंस ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी कास्ट, म्यूजिक, और स्टोरी की तारीफ करना शुरू कर दिया है. जिसमें एक यूजर ने लिखा, 'कोई भी दो प्रेम कहानियां एक जैसी नहीं होतीं.' वहीं खबरों की मानें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 3 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी.